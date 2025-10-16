закрыть
США и Украина запускают производство интеллектуальных беспилотников

  • 16.10.2025, 22:54
США и Украина запускают производство интеллектуальных беспилотников
Иллюстрационное фото

Уже создан первый дальнобойный дрон-камикадзе Artemis ALM-20.

Американская компания Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, сообщила об успешном завершении проекта Artemis. В его рамках создали новый дальнобойный дрон-камикадзе Artemis ALM-20.

БпЛА может лететь на расстояние до 1 600 км, несет 45 кг взрывчатки и использует искусственный интеллект для наведения на цель, пишет Defence Express.

Дрон создали совместно с украинской компанией, название которой не разглашается из соображений безопасности.

Беспилотник уже прошел все испытания — его запускали с земли, тестировали навигацию с GPS и без него, а также точность поражения целей.

Особенность Artemis ALM-20 - современная система наведения Skynode N от Auterion. Она позволяет точно попадать даже без спутникового сигнала.

Компания заявила, что вместе с Минобороны США и другими партнерами переходит к массовому производству дрона. Заводы для этого уже строят в США, Германии и Украине.

