Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе российской стороны 17.10.2025, 2:00

Диктатор РФ опасается решений Трампа на встрече с Зеленским?

Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся по инициативе российской стороны. Об этом заявил помощник правителя РФ Юрий Ушаков. Главы двух стран, по его словам, большую часть времени обсуждали российско-украинскую войну.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — сказал Ушаков журналистам.

Юрий Ушаков рассказал, что представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который может пройти в Будапеште. Он отметил, что Путин поддержал предложение американского коллеги встретиться в этой европейской столице.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам звонка Трамп написал в Truth Social, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне. Он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным в Венгрии.

