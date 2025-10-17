Для большинства поляков моральным авторитетом является Иоанн Павел II
Опрос.
Согласно опросу CBOS, проведенному по заказу Университета кардинала Стефана Вышиньского, папа римский поляк святой Иоанн Павел II является моральным авторитетом почти для 60% поляков. 76% респондентов ценят понтифика за его открытость к молодежи.
Исследование является частью проекта Университета кардинала Стефана Вышиньского «Человек и нация. Взгляд Иоанна Павла II». В нем использовались: статьи в Интернете, комментарии в социальных сетях и данные CBOS. Рафал Висьневски с кафедры социологии университета, руководящий исследованием, считает:
«С одной стороны, существует благодарность, похвала и признание заслуг Иоанна Павла II. С другой стороны, наблюдается ироничное, критическое отношение, особенно среди молодежи. Существует сильная поляризация, и тем не менее, пока мы ищем человека, которого хотим представить внешнему миру, на фоне кризиса, в котором различные власти стремятся найти эти моральные образцы для подражания, Иоанн Павел II является бесспорным лидером в этих рейтингах».
Каждый пятый опрошенный CBOS не выразил интереса к личности Иоанна Павла II.