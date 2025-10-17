Для большинства поляков моральным авторитетом является Иоанн Павел II 17.10.2025, 3:44

Опрос.

Согласно опросу CBOS, проведенному по заказу Университета кардинала Стефана Вышиньского, папа римский поляк святой Иоанн Павел II является моральным авторитетом почти для 60% поляков. 76% респондентов ценят понтифика за его открытость к молодежи.

Исследование является частью проекта Университета кардинала Стефана Вышиньского «Человек и нация. Взгляд Иоанна Павла II». В нем использовались: статьи в Интернете, комментарии в социальных сетях и данные CBOS. Рафал Висьневски с кафедры социологии университета, руководящий исследованием, считает:

«С одной стороны, существует благодарность, похвала и признание заслуг Иоанна Павла II. С другой стороны, наблюдается ироничное, критическое отношение, особенно среди молодежи. Существует сильная поляризация, и тем не менее, пока мы ищем человека, которого хотим представить внешнему миру, на фоне кризиса, в котором различные власти стремятся найти эти моральные образцы для подражания, Иоанн Павел II является бесспорным лидером в этих рейтингах».

Каждый пятый опрошенный CBOS не выразил интереса к личности Иоанна Павла II.

