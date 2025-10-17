Axios: Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным 4 17.10.2025, 7:43

Владимир Зеленский

И анонсом встречи в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп провел вчера телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты «Томагавк».

Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, «украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии».

Axios отметило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Напомним, 16 октября Трамп поговорил с Путиным и анонсировал, что между ними вновь состоится саммит. На этот раз он пройдет в Венгрии и будет уже в течение ближайших двух недель. Ключевая тема - возможность завершения войны РФ против Украины.

