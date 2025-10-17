закрыть
17 октября 2025, пятница, 9:01
Экс-советника Трампа Болтона обвинили в разглашении секретных материалов

  • 17.10.2025, 8:13
  • 1,272
Экс-советника Трампа Болтона обвинили в разглашении секретных материалов
Джон Болтон

Обвинение выдвинуто по 18 пунктам.

Бывшему советнику Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону выдвинули обвинения за ненадлежащее обращение с секретными материалами.

Об этом сообщает Fox News

Обвинение Болтону выдвинуто по 18 пунктам: 8 пунктов - передача информации национальной обороны и 10 - хранение информации национальной обороны.

«Примерно с 9 апреля 2018 года по меньшей мере до 22 августа 2025 года Болтон злоупотреблял своим положением советника по национальной безопасности, поделившись более тысячей страниц информации о своей ежедневной деятельности, включая информацию, касающуюся национальной обороны, которая была засекречена до уровня Секретно/Совершенно секретно с двумя неавторизованными лицами», - говорится в обвинительном заключении.

Отмечается, что эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках группы противника в другой стране; тайные операции в иностранном государстве, связанные с секретными межправительственными действиями; секретные источники и методы, используемые для сбора человеческой разведывательной информации и тому подобное.

Сообщается, что Болтон незаконно хранил письменные документы и заметки, касающиеся национальной обороны, в своем доме в округе Монтгомери, штат Мэриленд.

В августе агенты ФБР провели обыск в доме Болтона. Были изъяты телефоны, ноутбук, компьютеры, жесткий диск и USB-накопители.

