Дикий Запад и метафизический Путин Дмитрий Петров

17.10.2025, 8:19

Отчего любителям кваса, щей и братьев Черепановых так важно мнение Запада?

С давних пор – хоть и с перерывами – идет исконная борьба двух частей российского общества. Первая – сторонники. Вторая – «низкопоклонники». Фанаты посконности и лапотности и адепты толерантности и либеральности. Не сойтись им никогда. Но отчего любителям кваса, щей и братьев Черепановых так важно мнение Запада?

Петр Первый брил бороды и обряжал кого мог в западное платье. Его наследники — учили менуэтам, привечая своих и чужих поэтов. Люто злились, кода те ругали непролазную грязь России, ее тьму и рабство. И слезились, когда хвалили водку, штык, сапог и дам.

Еще раз о низкопоклонстве

Любители мешать шампанское с квасом ругали это «преклонение и раболепство перед иностранщиной». И зря. Их не слушали. И всегда вовсю радостно внимали одам и с готовностью перенимали моды.

Но то — давно. А лет 80 назад за «низкопоклонство перед буржуазной культурой Запада» стали карать. Сперва — поэтов, писателей, режиссеров, композиторов. А там — понеслось.

Борьба вырвалась из мира искусств в жизнь обычную — в т. ч. и личную. «Правда» обличала космополитов, поэт Михалков корил любителей «заграничных наклеек» — а «сало русское едят». Французскую булку перепекли в городскую. Актрису Федорову упекли на 25 лет — а не рожай от иностранца. Объявили — радио и лампочки открыли среди родных осин. И заклеймили рок-н-ролл, чуингам, твист и все те же — «небезобидные наклейки».

Но любое сказанное «за бугром» доброе слово о Союзе (и злое о Западе) в СССР жадно ловили. Епископу Кентерберийскому дали орден, облизали «друга великой страны» Сартра, Дина Рида снимали в кино, а деятелей чьи суждения хоть слегка отвечали интересам Кремля, обильно цитировали. И низкопоклонством это не звали. Хоть это и было оно. И осталось.

Каждое слово западного политика, эксперта (реального или нет), журналиста или блогера, хоть малость играющее на руку агитпропу, мигом издают и «разгоняют».

Часто — обработав.

Слово как фактор

Стоило отставному штабисту НАТО и генералу Жан-Полю Паломеро сказать, что на вторжение в свое воздушное пространство альянс «должен быть готов реагировать, но не чрезмерно», ведь РФ «будет рада, если собьют ее самолет», как z-СМИ объявили: «Экс-командующий НАТО предостерег альянс от ударов по российским самолетам». Подпел, мол, Пескову.

Едва экс-феллоу «Фонда Карнеги за мир» профессор Дженнифер Кавана испуганно написала в Responsible Statescraft, что передача Киеву «томагавков» технически сложна и рискованна, как z-СМИ весело возопили: «Украина не сможет использовать «Томагавки»! Отметим, издатель Responsible Statescraft — Quincy Institute — желает ограничить военный компонент в политике США. Такие структуры, отвергающие ответ насилием на агрессию, рады использовать информационные препараторы в Москве.

Там ведь не только с лупой выискивают в западной периодике подобные тексты и фразы. Но и ведут реестр университетов, мозговых центров, некоммерческих организаций, СМИ и прочего, чьей направленностью — гуманной и либеральной — при случае можно ловко манипулировать в людоедских целях. А то и сами денег вольют в какой-нибудь иностранный медиаресурс.

То же и с частными лицами. Все они на примете. Вот едкий синьор Орсини, бывший сотрудник красной Unita, а ныне — популистской Il Fatto Quotidiano, пишет — зря, де, «никто не уловил сарказма в речи Трампа о возможной победе Украины», а ведь это он так «влепил смачный тумак» ЕС. И пока буйный Zапад ерничает, z-редакторы тащат его в ленту новостей.

Примеров — море. В Штатах — Альфред де Зайас, Дэн Дэвис, Моника Шоуолтер, Эл Крук, Скотт Риттер, Даг Макгрегор. Во Франции — Филиппо и Дюпон-Эньян. В ФРГ — Сара Вагенкнехт и ее бывший муж Ральф Нимайер — аферист, что прячется в РФ. В Норвегии — Гленн Дизен. В Италии — де Лука и Валле. На Кипре — Христафору и Панайоту. В Англии — «аналитик», писавший о бессилии Киева против ракет РФ, не замечая сожжения завода «Электродеталь» и множества НПЗ — Алекс Меркурис.

Сколько их? Куда их гонят?

Больше ада!

Очень любят в РФ западные тексты о ядерной войне. Принстонскую разработку «Plan A». Книгу Анни Якобсен «Атомная война. Сценарий», всерьез воспринятую Ассоциацией контроля за вооружениями». Доклад «Анализ рисков и методов атомной войны и террора», продвигаемый National Academies Press.

Все эти серьезные структуры обсуждают «ракетный апокалипсис», «дьявольскую катастрофу» и «глобальный ад».

А обсуждения подхватывают z-манипуляторы. Метафизические метафоры не случайны. В европейском массовом сознании (а разве в РФ и Америке живут не европейцы?), несмотря на, казалось бы, укорененную секулярность бытия, слово Библии — фактор. Оно отзывается в душах ярко, хоть и подспудно. Зверь из бездны. Мефестофель. Геенна огненная. Они всегда где-то рядом. И с ним дружат шарлатаны и графоманы, допущенные в высокие кабинеты ультраконсервативных медиадеятелей и фельдагитаторов РФ.

Вот пройдоха Дугин вопиет: «Западная цивилизация одержима бесом». О том ему донес лично Такер Карлсон. Так и сказал: «Западом правят сверхъестественные сущности из ада». И так и надо. Почему?

«Запад отрекся от Христа 500 лет назад».

«Незримые разумные сущности — т. е. бесы — есть».

«Когда мы видим правителей Запада, трудно отогнать ощущение, что они одержимы бесами».

«Если человек либерал, он одержим бесом. Если верит в прогресс и в эволюцию, одержим бесом. Если материалист, атеист и сторонник научной картины мира — одержим бесом».

«Карлсону можно верить. Он христианин».

Вот ведь! Кремлевский болтун апокалипсиса зовет себя чадом православия, а верит англиканину Карлсону. Хотя в его логике англикане-то и одержимы:

они протестанты, а значит — еретики;

сохраняют литургические формы, близкие католическим, а значит, еретики;

ввели женское священство, а это вообще богопротивно!

Да как таким карлсонам верить? А приходится, надо!

И уже зовут с трибун канонизировать Жириновского, печатают на майках Путина в нимбе, вещают из недр:

«То, что свершает Россия, — судьбоносная, метафизическая борьба. Брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных…»

То есть не дети и пенсионерки в Киеве, Днепре, Полтаве и Одессе, а духи злобы под бомбами гибнут. А несут бомбы, а направляют их — ангелы света? Окститесь, ироды.

Дар Валдая

Это происходит прямо сейчас. Z-медиа выходят с заголовками типа «Началось в 22:47. Стоило Путину закончить «Валдай», и текстами – «Атака длится много часов. Нанесены удары около 300 БПЛА, семнадцатью крылатыми и семью баллистическими ракетами».

И тут же – «Именно эти слова Путина на Валдае будет цитировать весь мир». Ну куда ж им без мнения мира? А что сказал-то? Да вот, мол, вошли мы «в период поиска, который идет во многом на ощупь». Это не так. Ракеты летят в намеченные цели. И сбивают их не вслепую.

Но поиск есть.

Глобальный кризис государственности. Распад институтов и провисание нитей общественной связности. Растерянность элит и хилость экспертизы. Трепет перед дроновым мурлом мещанина. Соучастие и поддакивание Дэвисов и Меркурисов. Открытые провокации в небе Европы и тайные операции на ее благословенной земле. Поход кровавой фундаменталистской архаики против свободы и развития. Вот что стимулирует поиск.

Его часть — восстания в Непале, Индонезии, Марокко. Они — пролог.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

