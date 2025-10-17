закрыть
17 октября 2025, пятница, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дикий Запад и метафизический Путин

  • Дмитрий Петров The Moscow Times
  • 17.10.2025, 8:19
  • 1,688
Дикий Запад и метафизический Путин

Отчего любителям кваса, щей и братьев Черепановых так важно мнение Запада?

С давних пор – хоть и с перерывами – идет исконная борьба двух частей российского общества. Первая – сторонники. Вторая – «низкопоклонники». Фанаты посконности и лапотности и адепты толерантности и либеральности. Не сойтись им никогда. Но отчего любителям кваса, щей и братьев Черепановых так важно мнение Запада?

Петр Первый брил бороды и обряжал кого мог в западное платье. Его наследники — учили менуэтам, привечая своих и чужих поэтов. Люто злились, кода те ругали непролазную грязь России, ее тьму и рабство. И слезились, когда хвалили водку, штык, сапог и дам.

Еще раз о низкопоклонстве

Любители мешать шампанское с квасом ругали это «преклонение и раболепство перед иностранщиной». И зря. Их не слушали. И всегда вовсю радостно внимали одам и с готовностью перенимали моды.

Но то — давно. А лет 80 назад за «низкопоклонство перед буржуазной культурой Запада» стали карать. Сперва — поэтов, писателей, режиссеров, композиторов. А там — понеслось.

Борьба вырвалась из мира искусств в жизнь обычную — в т. ч. и личную. «Правда» обличала космополитов, поэт Михалков корил любителей «заграничных наклеек» — а «сало русское едят». Французскую булку перепекли в городскую. Актрису Федорову упекли на 25 лет — а не рожай от иностранца. Объявили — радио и лампочки открыли среди родных осин. И заклеймили рок-н-ролл, чуингам, твист и все те же — «небезобидные наклейки».

Но любое сказанное «за бугром» доброе слово о Союзе (и злое о Западе) в СССР жадно ловили. Епископу Кентерберийскому дали орден, облизали «друга великой страны» Сартра, Дина Рида снимали в кино, а деятелей чьи суждения хоть слегка отвечали интересам Кремля, обильно цитировали. И низкопоклонством это не звали. Хоть это и было оно. И осталось.

Каждое слово западного политика, эксперта (реального или нет), журналиста или блогера, хоть малость играющее на руку агитпропу, мигом издают и «разгоняют».

Часто — обработав.

Слово как фактор

Стоило отставному штабисту НАТО и генералу Жан-Полю Паломеро сказать, что на вторжение в свое воздушное пространство альянс «должен быть готов реагировать, но не чрезмерно», ведь РФ «будет рада, если собьют ее самолет», как z-СМИ объявили: «Экс-командующий НАТО предостерег альянс от ударов по российским самолетам». Подпел, мол, Пескову.

Едва экс-феллоу «Фонда Карнеги за мир» профессор Дженнифер Кавана испуганно написала в Responsible Statescraft, что передача Киеву «томагавков» технически сложна и рискованна, как z-СМИ весело возопили: «Украина не сможет использовать «Томагавки»! Отметим, издатель Responsible Statescraft — Quincy Institute — желает ограничить военный компонент в политике США. Такие структуры, отвергающие ответ насилием на агрессию, рады использовать информационные препараторы в Москве.

Там ведь не только с лупой выискивают в западной периодике подобные тексты и фразы. Но и ведут реестр университетов, мозговых центров, некоммерческих организаций, СМИ и прочего, чьей направленностью — гуманной и либеральной — при случае можно ловко манипулировать в людоедских целях. А то и сами денег вольют в какой-нибудь иностранный медиаресурс.

То же и с частными лицами. Все они на примете. Вот едкий синьор Орсини, бывший сотрудник красной Unita, а ныне — популистской Il Fatto Quotidiano, пишет — зря, де, «никто не уловил сарказма в речи Трампа о возможной победе Украины», а ведь это он так «влепил смачный тумак» ЕС. И пока буйный Zапад ерничает, z-редакторы тащат его в ленту новостей.

Примеров — море. В Штатах — Альфред де Зайас, Дэн Дэвис, Моника Шоуолтер, Эл Крук, Скотт Риттер, Даг Макгрегор. Во Франции — Филиппо и Дюпон-Эньян. В ФРГ — Сара Вагенкнехт и ее бывший муж Ральф Нимайер — аферист, что прячется в РФ. В Норвегии — Гленн Дизен. В Италии — де Лука и Валле. На Кипре — Христафору и Панайоту. В Англии — «аналитик», писавший о бессилии Киева против ракет РФ, не замечая сожжения завода «Электродеталь» и множества НПЗ — Алекс Меркурис.

Сколько их? Куда их гонят?

Больше ада!

Очень любят в РФ западные тексты о ядерной войне. Принстонскую разработку «Plan A». Книгу Анни Якобсен «Атомная война. Сценарий», всерьез воспринятую Ассоциацией контроля за вооружениями». Доклад «Анализ рисков и методов атомной войны и террора», продвигаемый National Academies Press.

Все эти серьезные структуры обсуждают «ракетный апокалипсис», «дьявольскую катастрофу» и «глобальный ад».

А обсуждения подхватывают z-манипуляторы. Метафизические метафоры не случайны. В европейском массовом сознании (а разве в РФ и Америке живут не европейцы?), несмотря на, казалось бы, укорененную секулярность бытия, слово Библии — фактор. Оно отзывается в душах ярко, хоть и подспудно. Зверь из бездны. Мефестофель. Геенна огненная. Они всегда где-то рядом. И с ним дружат шарлатаны и графоманы, допущенные в высокие кабинеты ультраконсервативных медиадеятелей и фельдагитаторов РФ.

Вот пройдоха Дугин вопиет: «Западная цивилизация одержима бесом». О том ему донес лично Такер Карлсон. Так и сказал: «Западом правят сверхъестественные сущности из ада». И так и надо. Почему?

«Запад отрекся от Христа 500 лет назад».

«Незримые разумные сущности — т. е. бесы — есть».

«Когда мы видим правителей Запада, трудно отогнать ощущение, что они одержимы бесами».

«Если человек либерал, он одержим бесом. Если верит в прогресс и в эволюцию, одержим бесом. Если материалист, атеист и сторонник научной картины мира — одержим бесом».

«Карлсону можно верить. Он христианин».

Вот ведь! Кремлевский болтун апокалипсиса зовет себя чадом православия, а верит англиканину Карлсону. Хотя в его логике англикане-то и одержимы:

они протестанты, а значит — еретики;

сохраняют литургические формы, близкие католическим, а значит, еретики;

ввели женское священство, а это вообще богопротивно!

Да как таким карлсонам верить? А приходится, надо!

И уже зовут с трибун канонизировать Жириновского, печатают на майках Путина в нимбе, вещают из недр:

«То, что свершает Россия, — судьбоносная, метафизическая борьба. Брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных…»

То есть не дети и пенсионерки в Киеве, Днепре, Полтаве и Одессе, а духи злобы под бомбами гибнут. А несут бомбы, а направляют их — ангелы света? Окститесь, ироды.

Дар Валдая

Это происходит прямо сейчас. Z-медиа выходят с заголовками типа «Началось в 22:47. Стоило Путину закончить «Валдай», и текстами – «Атака длится много часов. Нанесены удары около 300 БПЛА, семнадцатью крылатыми и семью баллистическими ракетами».

И тут же – «Именно эти слова Путина на Валдае будет цитировать весь мир». Ну куда ж им без мнения мира? А что сказал-то? Да вот, мол, вошли мы «в период поиска, который идет во многом на ощупь». Это не так. Ракеты летят в намеченные цели. И сбивают их не вслепую.

Но поиск есть.

Глобальный кризис государственности. Распад институтов и провисание нитей общественной связности. Растерянность элит и хилость экспертизы. Трепет перед дроновым мурлом мещанина. Соучастие и поддакивание Дэвисов и Меркурисов. Открытые провокации в небе Европы и тайные операции на ее благословенной земле. Поход кровавой фундаменталистской архаики против свободы и развития. Вот что стимулирует поиск.

Его часть — восстания в Непале, Индонезии, Марокко. Они — пролог.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров