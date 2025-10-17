Как Лукашенко создал проблему на сотни миллионов долларов 3 17.10.2025, 8:56

Стало известно содержание закрытых документов.

11 лет назад Беларусь подписала инвестиционный договор на строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции в Чериковском районе. Инвестору Киабоду Тутоняну Машаду пообещали, что будут покупать электричество по выгодным для него тарифам. Однако через какое-то время власти буквально «по щелчку» изменили правила и разгромили бизнес за несколько месяцев. Теперь инвестор подал иск в международный арбитраж, а Беларусь рискует остаться должна сотни миллионов долларов. «Зеркало» изучило около 60 документов (в том числе и переписок) различных министерств и ведомств. Из них становится ясно, как власти сначала завлекли британского бизнесмена, а потом резко «выяснили», что его дело нарушает закон.

173 млн инвестиций

В 2014 году в Чериковском районе решили построить самую большую солнечную электростанцию в Беларуси. Для этого власти заключили инвестиционный договор с ирландской компанией Cameliaside Limited. Мощность станции — 109 МВт. Новую станцию планировали строить вблизи отселенной деревни Ближняя Речица на землях, загрязненных радиацией. Для нее выделили участок в 220 гектаров, площадь сравнима с 300 футбольными полями.

В марте 2015 года специально для этого проекта зарегистрировали белорусское юрлицо «Солар Лэнд», которое принадлежало ирландской Cameliaside Limited. Однако дело затянулось: в ноябре 2017 года предприятие лишь представило бизнес-план предприятия, а в 2018-м начались строительные работы.

Изначально объем инвестиций составлял 59,8 миллиона рублей. Позже сумма выросла до 173,2 миллиона долларов.

Откуда у европейцев такой интерес? Раньше для всей зеленой энергетики в Беларуси действовали особые повышенные тарифы на первые 10 лет работы станций. Закон гарантировал частникам подключение к общей сети и то, что государство будет покупать у них энергию. Вероятно, такие правила установили, чтобы помогать развиваться сфере зеленой энергетики. В результате в Беларуси появились проекты с литовским, австрийским и немецким капиталом.

«Крайне невыгодная» сделка

Тариф электричества от новой огромной станции не могли согласовать очень долго. Согласно внутренним документам правительства, изначально речь шла о 32,53 цента за кВт·ч в первые 10 лет работы. После договорились на 22,85 цента.

Министерство энергетики было абсолютно не в восторге от таких условий. По их расчетам на 2017 год, такая энергия обошлась бы в шесть раз дороже, чем покупной газ. Министерство считало его невыгодным. Госстандарт тогда вообще хоронил проект: специалисты писали, что сделка «крайне невыгодна для Республики Беларусь и, следовательно, неприемлема». В целом они не советовали соглашаться на тарифы выше 12 центов.

Из-за этого чиновники трижды возвращали материалы инвестпроекта в Могилевский облисполком. Стройка никак не могла начаться. В 2020 году торги все еще шли. Инвестор согласился на тариф в 17 центов за кВт·ч и заявил, что предложение окончательное и не подлежит обсуждению, Это следует из письма инвестора на имя тогдашнего вице-премьера Игоря Ляшенко. В случае его непринятия компания обещала обратиться в арбитражный суд.

На одном из совещаний чиновники упоминали, что у европейцев «высокая степень ожидания по сохранению стабильности их прав». В итоге в сентябре 2020 года Александр Лукашенко подписал непубличное распоряжение «О тарифах на электрическую энергию», которое закрепило согласованные условия.

За 20 лет на таких условиях Беларусь должна была потратить на покупку энергии станции 323,8 миллиона долларов. Но расторгать этот договор могло оказаться еще дороже с учетом возможной судебной тяжбы. Чиновники из Минэкономики приводили цифры: если дело будет рассматривать международный суд, то только издержки на сам процесс могут составить от двух до десяти миллионов долларов. Если же инвестор потребует вернуть убытки и возместить упущенную выгоду — то сумма требований может превысить 500 миллионов долларов.

Еще два года станцию не получалось запустить из-за множества бюрократических вопросов. В итоге ее все-таки подключили к общей электросети, в феврале 2022 года она стартовала. Но проработала всего ничего.

Бизнес оказался «недружественным»

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Потом была череда санкций и попыток Беларуси на них ответить. Весной 2022 года в правительстве озаботились: почему же частные компании из «недружественных» государств снимают сливки со схемы с зеленой энергией?

В закрытом докладе Лукашенко чиновники пересчитали все подобные бизнесы — представители «недружественных» государств стояли за 18 юрлицами. За январь-февраль 2022 года они заработали 2,5 млн долларов, а за весь 2021 год — 15,1 миллиона. Солнечная станция «Солар Лэнд» тогда зарабатывала больше всех.

Уже 7 мая того же года солнечную станцию в Чериковском районе отключили от сети. Официальная причина — недостаточное качество электроэнергии.

А 25 мая 2022-го депутаты в экспресс-режиме приняли закон, который отменил общие повышенные тарифы для зеленого электричества. Исчез пункт о гарантии того, что государство будет покупать дорогую энергию у частников по высоким тарифам. В августе Лукашенко специальным указом для служебного пользования аннулировал индивидуальные условия для станции в Чериковском районе.

Станция нелегальная (но никто не виноват)

И это оказались еще не все беды амбициозного проекта. В конце июня Чериковский районный Совет депутатов на внеочередной сессии отменил предыдущее решение местных властей по регистрации электростанции. Вдруг выяснилось, что по закону линии электропередачи и подстанции должны находиться в «исключительной собственности государства».

Начались суды. Один процесс начала прокуратура, которая требовала признать ничтожной сделку между «Солар Лэнд» и «Могилевэнерго». В итоге сделку о покупке дорогого электричества между государством и компанией отменили. «Солар Лэнд» обязали вернуть заработанные 15,7 миллиона рублей.

Пытался судиться и «Солар Лэнд»: требовал отменить решение «депутатов», которое, по сути, разрушило бизнес. Но Могилевский экономический суд отклонил все доводы частника. Главным аргументом стало то, что линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше в принципе не могут находиться в частной собственности, независимо от того, кто и за чьи деньги их построил.

«Владение субъектом хозяйствования частной формы собственности линией электропередачи, обеспечивающей бесперебойное электроснабжение восточной части Могилевской области на участке между ПС «Кричев-330» и ПС «Веприн» нарушает энергетическую безопасность Республики Беларусь», — указал суд в решении.

При этом у суда не возникло вопросов к «Могилевэнерго», которое еще в 2015 году давало инструкции, как именно присоединять новую солнечную станцию к общей сети, а после покупало электричество у «нелегалов». Не упоминали в суде и правительство, которое несколько лет следило за ходом проекта. Не вспомнили и Лукашенко, который в 2020 году личным распоряжением согласовывал изъятие земель лесного фонда для стройки частной станции.

Чиновники получили новую проблему

В итоге «Солар Лэнд» осталась с долгами — 15,7 миллиона рублей «Могилевэнерго», еще 2,9 миллиона — компании-проектировщику. В ноябре 2023-го компания подала на ликвидацию. В январе 2024 года огромную солнечную станцию передали в собственность государства, а в марте выставили на аукцион, оценив в 79,751 млн рублей. Правда, ее никто не купил.

А что инвестор? В августе 2023 года он требовал у властей Беларуси компенсацию, равную полной рыночной стоимости его инвестиций, оцениваемой в сотни миллионов долларов. Правительству Беларуси предлагалось решить вопрос мирно, в противном случае бизнесмен собирался обратиться в арбитраж ICSID — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, он входит в группу организаций Всемирного банка.

Сразу после этой новости чиновники пытались решить, какое ведомство будет с этим разбираться. Минэкономики указывало на Могилевский облисполком, исполком — на министерство. Другие ведомства тоже не считали это своей заботой. В итоге проблемный вопрос «повесили» на Министерство экономики.

В ноябре 2023-го белорусские власти назначали созвон с британцем и, по всей видимости, пытались договориться. Но не получилось: в марте 2024 года появилась информация о том, что ICSID зарегистрировал заявление о возбуждении арбитражного разбирательства. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения. За полтора года успели назначить арбитров, истец и ответчик представили свои меморандумы, но решение еще не вынесено.

Сколько стоит судиться на высшем уровне?

Кстати, платить за услуги юристов белорусская сторона собиралась «за счет высвободившихся средств» «Могилевэнерго», которые у них получилось сэкономить в результате этой истории.

Правда, хватит ли их, чтобы покрыть все расходы, — большой вопрос. Судя по карточке дела на сайте ICSID, интересы Беларуси в международном суде представляют две юридические компании — Arzinger из Минска, а также BakerHostetler с офисом в Вашингтоне.

В одной из внутренних справок правительства говорится, что размер вознаграждения юристам может достичь четырех миллионов долларов (а в случае непредвиденных обстоятельств — еще выше). К тому же за первую сессию трибунала Беларуси нужно было сделать взнос в размере 200 тысяч долларов США. Если дело затянется — суммы продолжат расти. Если суд обяжет Беларусь компенсировать инвестору затраты и упущенную выгоду — речь будет идти уже о сотнях миллионов долларов.

