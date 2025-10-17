закрыть
17 октября 2025, пятница, 10:15
Войска РФ начали отступать на нескольких направлениях

  • 17.10.2025, 9:06
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Вооруженные силы Украины остановили весенне-летнюю наступательную операцию россиян, и на нескольких направлениях заставляют врага отступать.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются. Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага», - отметили в Генштабе.

Сообщается, что ВСУ продолжают разрушать дальнейшие планы РФ, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении.

Контрнаступательные операции ВСУ

На отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции. Также подразделения ВСУ успешно реализуют штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области.

Также продолжаются активные боевые действия в Покровском районе Донецкой области. Также есть и определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области. Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений.

Потери россиян

«Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта», - добавили в Генштабе.

Так, только в сентябре потери оккупантов составили почти 29 тысяч военнослужащих, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику. С начала года взято в плен 2060 военнослужащих РФ.

Удары по тылам РФ

Отмечается, что наиболее эффективно за все годы войны осуществляется глубинное поражение по территории РФ. Так, в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора.

В частности, с начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса РФ.

Как следствие - общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно усложняет его возможности вести активные боевые действия.

Новое вооружение от союзников

По данным Генштаба, также есть и положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от союзников.

В частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты «Томагавк» и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение РФ к прекращению войны и установлению справедливого мира.

