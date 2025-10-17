закрыть
17 октября 2025, пятница
США и Украина создали «Шахед» с искусственным интеллектом

  • 17.10.2025, 9:17
  • 1,786
США и Украина создали «Шахед» с искусственным интеллектом
Фото: Auterion

Его уже испытали на России.

Американская компания-производитель программного обеспечения для беспилотников под названием Auterion заявила об успешном завершении проекта Artemis. Речь идет о создании дальнобойного дрона-камикадзе с искусственным интеллектом.

Как рассказывает украинское издание Defense Express, этот беспилотник был создан совместно с украинской компанией, название которой не раскрывается из соображений безопасности. БПЛА имеет дальность в 1600 км, а его боевая часть весит 45 кг. Кроме того, дрон оснащен визуальным наведением с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Отмечается, что новый беспилотник уже прошел полноценные испытания. В компании говорят, что они «включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание».

«Главной особенностью Artemis как раз является система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Как указано, она «позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации» и «обеспечивает высочайшую точность на конечном этапе полета», – говорится в материале.

Система навигации и наведения, вероятно, была интегрирована сразу в целую линейку дронов с разной дальностью. В то же время ключевую ставку в компании Auterion делают именно на дальнобойную версию, и ее производство будет массовым. Производственные линии строятся в Украине, США и Германии.

Издание отмечает, что речь идет о серийном автономном дальнобойном дроне с доказанной при ударах непосредственно по России эффективностью. Иначе, по словам авторов, фразу о «дальнем транзите и наземном срабатывании» трактовать трудно.

В материале сказано, что в начале декабря 2024 года во время визита в Украину Олафа Шольца был показан очень похожий на «Шахед» беспилотник. Его размеры вряд ли позволили бы преодолеть расстояние 1600 км с 45 килограммами боевой части. Однако, возможно, он был «младшим» представителем семейства дронов Artemis.

В марте такие дроны впервые применила в бою 12-я бригада специального назначения «Азов». Отмечалось, что этот дрон полностью автономный, что может быть отсылкой к решению Auterion, считают авторы. Назывался этот дрон UAS SETH.

«На фоне его использования возможно привести еще одну фразу из официального сообщения Auterion: «правительственные специалисты одобрили программу [Artemis] после операционных летных испытаний в Украине».

Поэтому, с высокой долей вероятности, именно на базе этого UAS SETH, но путем значительного увеличения его размеров и получился Artemis ALM-20. Потому что оригинальный «Шахед» имеет очень внушительные габариты – около 3,5 метров в длину, 2,5 метра размаха крыла», – констатирует издание.

