Подруга погибшей в Мьянме белоруски рассказала о ее жизни
- 17.10.2025, 9:30
Главной мечтой Веры было открыть кафе в Китае.
Вера Кравцова, которая, по сообщениям российских СМИ, была найдена мертвой в Мьянме, искала лучшей жизни и мечтала открыть кафе в Китае. Об этом изданию «Абзац» рассказала подруга белоруски.
Девушка поделилась, что Вера была хорошим, позитивным человеком. Несмотря на то, что у нее «какая-то лютая жизнь была».
— Я про семью, наверное, подробностей не буду раскрывать, но было сложно. С раннего детства начала работать, то в общепите, то в сфере услуг, — сказала подруга.
Собеседница «Абзаца» подчеркнула, что главной мечтой Веры было открыть кафе в Китае. Однако осуществить ее у девушки не получилось.
— Она искала лучшей жизни в материальном плане. Китай ей как таковой не нравился, но деньги там хорошие платили, — рассказала подруга белоруски.
Она уточнила, что в последний раз разговаривала с Верой 4 августа, но потом связь с ней пропала.
Напомним, накануне российские СМИ рассказали о белоруске (утверждается, что это 26-летняя уроженка Минска Вера Кравцова), которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью, но попала в скам-центр, где не оправдала ожиданий хозяев. По данным российских телеграм-каналов, девушку вывезли в Мьянму, превратив в рабыню: она должна была обслуживать владельцев и вымогать деньги у богачей. Потом ее якобы убили, продали на органы, а затем кремировали.
О том, что в Мьянме разыскивают пропавшую белоруску, позже сообщили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Там не подтвердили информацию о том, что ее убили, но отметили, что связь с девушкой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября.
16 октября российские телеканалы РЕН ТВ и 5-tv.ru со ссылкой на неназванный источник заявили, что белоруска найдена мертвой. Ее смерть якобы носила «криминальный характер». Утверждалось, что тело девушки обнаружили в результате поисковых мероприятий, организованных при содействии силовых и дипломатических структур стран Вьетнама и Таиланда.
В официальных источниках информация о гибели белоруски пока не подтверждалась.