закрыть
17 октября 2025, пятница, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подруга погибшей в Мьянме белоруски рассказала о ее жизни

  • 17.10.2025, 9:30
  • 2,830
Подруга погибшей в Мьянме белоруски рассказала о ее жизни
Вера Кравцова

Главной мечтой Веры было открыть кафе в Китае.

Вера Кравцова, которая, по сообщениям российских СМИ, была найдена мертвой в Мьянме, искала лучшей жизни и мечтала открыть кафе в Китае. Об этом изданию «Абзац» рассказала подруга белоруски.

Девушка поделилась, что Вера была хорошим, позитивным человеком. Несмотря на то, что у нее «какая-то лютая жизнь была».

— Я про семью, наверное, подробностей не буду раскрывать, но было сложно. С раннего детства начала работать, то в общепите, то в сфере услуг, — сказала подруга.

Собеседница «Абзаца» подчеркнула, что главной мечтой Веры было открыть кафе в Китае. Однако осуществить ее у девушки не получилось.

— Она искала лучшей жизни в материальном плане. Китай ей как таковой не нравился, но деньги там хорошие платили, — рассказала подруга белоруски.

Она уточнила, что в последний раз разговаривала с Верой 4 августа, но потом связь с ней пропала.

Напомним, накануне российские СМИ рассказали о белоруске (утверждается, что это 26-летняя уроженка Минска Вера Кравцова), которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью, но попала в скам-центр, где не оправдала ожиданий хозяев. По данным российских телеграм-каналов, девушку вывезли в Мьянму, превратив в рабыню: она должна была обслуживать владельцев и вымогать деньги у богачей. Потом ее якобы убили, продали на органы, а затем кремировали.

О том, что в Мьянме разыскивают пропавшую белоруску, позже сообщили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Там не подтвердили информацию о том, что ее убили, но отметили, что связь с девушкой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября.

16 октября российские телеканалы РЕН ТВ и 5-tv.ru со ссылкой на неназванный источник заявили, что белоруска найдена мертвой. Ее смерть якобы носила «криминальный характер». Утверждалось, что тело девушки обнаружили в результате поисковых мероприятий, организованных при содействии силовых и дипломатических структур стран Вьетнама и Таиланда.

В официальных источниках информация о гибели белоруски пока не подтверждалась.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров