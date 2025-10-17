Стало известно ориентировочное время встречи Трампа и Зеленского 17.10.2025, 9:44

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Переговоры начнутся в формате «двустороннего обеда».

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября может состояться около 20:00 по Минску.

Как сообщает «Европейская правда», такие данные приводит американский портал Roll Call, специализирующийся на деятельности власти в США и отслеживающий в том числе президентский график.

По данным портала, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Минску), ее начало будет открытым для прессы.

Через 15 минут начнутся их переговоры в формате «двустороннего обеда».

В 15:00, согласно этому графику, Трамп уже должен вылетать во Флориду.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне, 16 октября, и провел серию встреч с представителями оборонных компаний США, в том числе производителем ЗРК Patriot.

От встречи с Трампом он выразил ожидание, что «импульс к обузданию террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины».

Напомним, Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

