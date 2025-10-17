закрыть
17 октября 2025, пятница, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно ориентировочное время встречи Трампа и Зеленского

  • 17.10.2025, 9:44
Стало известно ориентировочное время встречи Трампа и Зеленского
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Переговоры начнутся в формате «двустороннего обеда».

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября может состояться около 20:00 по Минску.

Как сообщает «Европейская правда», такие данные приводит американский портал Roll Call, специализирующийся на деятельности власти в США и отслеживающий в том числе президентский график.

По данным портала, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Минску), ее начало будет открытым для прессы.

Через 15 минут начнутся их переговоры в формате «двустороннего обеда».

В 15:00, согласно этому графику, Трамп уже должен вылетать во Флориду.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне, 16 октября, и провел серию встреч с представителями оборонных компаний США, в том числе производителем ЗРК Patriot.

От встречи с Трампом он выразил ожидание, что «импульс к обузданию террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины».

Напомним, Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров