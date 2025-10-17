закрыть
Лукашисты взялись за маркетплейсы

  • 17.10.2025, 9:48
  • 1,556
Лукашисты взялись за маркетплейсы

Какие есть претензии?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) спросило белорусов, как они оценивают работу маркетплейсов в Беларуси. Ранее Александр Лукашенко поручил чиновникам контролировать торговлю — соотношение ее видов: сетевой торговли, магазинов шаговой доступности, маркетплейсов.

Напомним, ранее, в начале октября, руководство МАРТ встретилось с представителями Emall, Wildberries, SHOP.BY и некоторых других онлайн-ритейлеров. Тогда ведомство запустило опрос потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.

Что думают покупатели о работе такой торговли

В октябрьском онлайн-опросе МАРТ по работе маркетплейсов и пунктов выдачи заказов приняло участие 1629 респондентов. Как выяснилось, белорусы активнее всего совершают покупки на таких интернет-площадках как Wildberries, OZON, Emall.by, Onliner, AliExpress.

«Ключевыми факторами при выборе платформы являются цена, широкий ассортимент и возможность оплаты при получении. Также важна скорость и стоимость доставки, легкость возврата», — уточняют в МАРТ.

Более половины респондентов (50,9%) ответили, что совершают покупки раз в месяц на маркетплейсах. Большинство респондентов (63,3%) не считают, что такая торговля злоупотребляет своим положением, остальные считают иначе.

«Несмотря на высокую популярность, покупатели отмечают и ряд проблем. Основные сложности возникают при получении заказов в пунктах выдачи. 40,8% отмечают нарушение сроков доставки, 18,2% — непринятие товара с недостатками в порядке возврата, 16% жалуются на качество обслуживания в пунктах выдачи заказов (недружелюбие сотрудников, очереди, грязь), — сообщает МАРТ. — Сама процедура возврата также вызывает недовольство у покупателей».

Некоторые опрошенные жаловались на неудобную и длительную схему возврата товаров. «Также покупатели отмечают недостаточную информированность по важным характеристикам товаров: отсутствие актуальной информации о сервисных центрах, гарантийных условиях, характеристиках, производителе и стране происхождения, — сообщает МАРТ. — Таким образом, болевыми точками у потребителей является, прежде всего, уровень сервиса на пунктах выдачи заказов и логистика, что в определенной степени влияет на общее впечатление и доверие к маркетплейсам».

