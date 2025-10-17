Золото установило новый рекорд 17.10.2025, 9:59

Лучший результат за 17 лет.

Золото достигло нового максимума выше 4300 долларов за унцию в пятницу, 17 октября. Уходящая неделя может стать лучшей для металла за последние 17 лет, поскольку признаки слабости региональных банков США, глобальная торговая война и надежды на снижение процентных ставок гонят инвесторов в безопасные активы.

Агентство Reuters пишет, что спотовое золото достигло отметки в 4362,39 доллара за унцию по состоянию на 04:39 по Гринвичу, после того как ранее достигло нового рекордного уровня в 4378,69 долларов. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подскочили на 1,7% до 4375,50 долларов.

По данным биржи investing, по состоянию на 9:11 17 октября цена золота находится на уровне 4376,49 доллара за тройскую унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 141,18 доллара.

На этой неделе золото подорожало примерно на 8,6% и может показать лучший результат с сентября 2008 года.

При этом спотовое серебро подорожало на 0,3% до 54,41 доллара за унцию, что соответствует недельному росту на 8,2%. Ранее в ходе сессии цены достигли рекордного максимума в 54,35 доллара, следуя за ростом цен на золото и сжатием коротких позиций на спотовом рынке.

По данным биржи investing, по состоянию на 9:16 цена серебра достигла отметки в 53,05 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 1, 71 доллара.

Лучший результат за 17 лет: золото устаносило новый рекорд

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер считает, что золото может достичь отметки в 4500 долларов раньше, чем ожидалось.

«Многое может зависеть от того, как долго на рынке будут сохраняться опасения по поводу торговли между США и Китаем и шатдаун правительства», - указал эксперт.

Неприносящие доход слитки с начала года подорожали более чем на 66% под влиянием геополитической напряженности, агрессивных ставок на снижение ставок ФРС США, покупок центральных банков, дедолларизации и активного притока средств в биржевые фонды.

Что касается других металлов, то платина подешевела на 0,4% до 1706,45 доллара, а палладий подорожал на 0,3% до 1618,95 доллара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com