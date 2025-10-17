В Минске водитель Audi попал в ДТП с несколькими авто 17.10.2025, 10:28

Он мог потерять сознание за рулем.

Ситуация произошла на столичной дороге 16 октября около 19:25. Водитель Audi попал в ДТП с несколькими машинами. Предположительно, он потерял сознание, сообщает Госавтоинспекция.

— 51-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Дзержинского, по предварительной информации, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan, после чего продолжил движение и столкнулся с остановившимися на красный сигнал светофора автомобилями Volkswagen, МАЗ и Dongfeng, — комментирует ситуацию ГАИ Минска.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

