В Минске водитель Audi попал в ДТП с несколькими авто
- 17.10.2025, 10:28
Он мог потерять сознание за рулем.
Ситуация произошла на столичной дороге 16 октября около 19:25. Водитель Audi попал в ДТП с несколькими машинами. Предположительно, он потерял сознание, сообщает Госавтоинспекция.
— 51-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Дзержинского, по предварительной информации, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan, после чего продолжил движение и столкнулся с остановившимися на красный сигнал светофора автомобилями Volkswagen, МАЗ и Dongfeng, — комментирует ситуацию ГАИ Минска.
В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.