Вода на Земле может быть старше Солнца: открытие поставило все с ног на голову 17.10.2025, 10:37

Проведено новое исследование.

Как известно, вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но существует разновидность водорода, которая называется дейтерием. Как и водород, она состоит из одного протона и одного электрона, но помимо этого содержит один нейтрон, что делает ее тяжелее. Вода, которая состоит из двух атомов дейтерия и одного атома кислорода, известна как тяжелая вода, пишет IFl Science (перевод - «Фокус»).

Тяжелая вода чаще всего ассоциируется с атомными электростанциями, но она также существует в природе. В ничтожно малых количества ее можно обнаружить в обычной воде, а также ученые находили ее в космосе.

Авторы нового исследования заявили, что впервые нашли тяжелую воду в протопланетном диске – это материал вокруг молодой звезды, из которого в последствии формируются планеты.

Открытие удалось сделать с помощью Атакамской большой миллиметровой решетки (ALMA). Тяжелая вода вращалась вокруг молодой системы V883 Ориона. Также в этой системе ученые впервые нашли так называемую линию снега – область вокруг звезды, где вода затвердевает.

Несколько месяцев назад в этой же системе астрономы нашли 17 различных сложных органических молекул. Теперь там была найдена тяжелая вода.

«Наше открытие неоспоримо демонстрирует, что вода, наблюдаемая в этом планетообразующем диске, должна быть старше центральной звезды и образовалась на самых ранних стадиях формирования звёзд и планет. Это значительный прорыв в понимании пути воды в процессе формирования планет и того, как эта вода попала в нашу Солнечную систему, и, возможно, на Землю, посредством аналогичных процессов», - говорит ведущий автор исследования Марго Лимкер.

Команда Лимкер измерила соотношение тяжелой и обычной воды. Таким образом исследователи подтвердили, что вода была старше самой звездной системы. Группа ученых получила первое прямое доказательство того, что вода способна сохраняться в процессе формирования звезд и планет. Это может указывать на то, что вода на Земле может быть старше самого Солнца.

«До сих пор мы не были уверены, образовалась ли большая часть воды в кометах и планетах в свежем виде в молодых дисках, таких как V883 Ori, или же она «первозданная», которая появилась в древних межзвездных облаках», - говорит второй автор статьи из Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США (NRAO) Джон Тобин.

