В Польше проходят учения «Храбрый тигр» с учетом опыта войны в Украине 17.10.2025, 10:42

Подробности.

На польском полигоне в Дравске проходят военные учения «Храбрый тигр», цель которых, среди прочего, ознакомиться с работой полевого госпиталя.

Об этом пишет RMF24.

Тысяча солдат и десятки медиков проходят учения «Храбрый тигр» на полигоне в Дравске. Солдаты, среди прочего, отрабатывают эвакуацию раненых с линии фронта, а врачи – как военные, так и гражданские – знакомятся с работой полевого госпиталя.

Фото: RMF24

Целью учений, организованных 12-й механизированной бригадой, является ознакомление гражданских врачей с особенностями военной медицины и реальными медицинскими процедурами в боевых условиях.

«Мы подготовили ряд симуляторов. Это типичные для боевых условий ранения, то есть разрывы и огнестрельные ранения от артиллерийских снарядов», – поделился бригадный генерал Дариуш Чекай, командир 12-й механизированной бригады.

Фото: RMF24

По его словам, эти учения опираются на опыт Украины, военные пытаются воспроизвести подобные ситуации, которые чаще всего возникают в современных войнах.

Врачи, которые явились на учения, несколько дней назад приняли военную присягу и официально стали резервистами.

Фото: RMF24

