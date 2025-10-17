закрыть
С начала года в Беларуси продано 415 домов за одну базовую

  • 17.10.2025, 10:48
А где их искать?

Новость о том, что в сельской местности можно купить дом за одну базовую величину, появилась в 2021 году. И пусть речь зачастую о заброшенных, ветхих строениях, нуждающихся в основательном ремонте, получить дом вместе с землей за бесценок — перспектива неплохая. И судя по всему, весьма популярная. С начала нынешнего года 415 бесхозных «фазенд» обрели хозяев, сообщает Госкомимущество Беларуси.

С начала 2025 года 5268 пустующих домов вовлечены в хозяйственный оборот — это на 33% больше, чем за тот же период 2024 года. 1160,1 га земель, занятых такими строениями, также пошли в дело — это плюс 32% к прошлому году. Продано 1138 домов, из них 415 — за одну базовую величину.

Где же искать эти дома за одну базовую? Специально для этого в Беларуси создан реестр пустующих домов. Доступ к нему — открытый и бесплатный.

Каждый желающий может зайти, поискать объекты, посмотреть их характеристики. Также информация о жилье за базовую размещается на сайтах районных исполнительных комитетов и в газетах.

