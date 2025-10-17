закрыть
17 октября 2025, пятница, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан рассказал о подготовке встречи Трампа и Путина в Будапеште

  • 17.10.2025, 10:50
Орбан рассказал о подготовке встречи Трампа и Путина в Будапеште
Виктор Орбан

Cоздан оргкомитет по подготовке саммита.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг вечером отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, работа уже началась. Об этом премьер Венгрии рассказал в интервью в эфире местной радиостанции, пишет magyarnemzet.hu.

Орбан рассказал, что вечером в четверг говорил по телефону с Трампом, а сегодня намерен поговорить с Путиным.

Он также заявил, что «есть много мест за пределами Европы, где можно было бы провести такую встречу, но, кроме Будапешта, в Европе нет другого такого места». При этом он назвал Венгрию «единственной миролюбивой страной, которая последние три года открыто, громко и активно выступает за мир».

Он рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться через неделю после встреч глав МИД России и США, которая запланирована на следующей неделе.

«Вчера президент (Дональд Трамп) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел... Они (с Путиным) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт», - сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров