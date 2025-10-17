закрыть
17 октября 2025, пятница, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какую сумму денег нужно декларировать при пересечении границы в 2025 году?

  • 17.10.2025, 11:01
  • 4,012
Какую сумму денег нужно декларировать при пересечении границы в 2025 году?

Ответили в таможне.

«Какие суммы наличных необходимо декларировать при пересечении границы? Интересует актуальная информация», - спросил у «АиФ» брестчанин.

При вывозе за рубеж или ввозе в Беларусь таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таковых при их ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе с такой территории превышает сумму, эквивалентную $10 тыс., сообщили в Государственном таможенном комитете.

При этом необходимо учитывать все перемещаемые наличные денежные средства, включая различные валюты, монеты, купюры и т. д. Для декларирования необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска.

Важно: при перемещении суммы, превышающей $100 тыс. в эквиваленте, пассажирская декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников