Какую сумму денег нужно декларировать при пересечении границы в 2025 году? 17.10.2025, 11:01

4,012

Ответили в таможне.

«Какие суммы наличных необходимо декларировать при пересечении границы? Интересует актуальная информация», - спросил у «АиФ» брестчанин.

При вывозе за рубеж или ввозе в Беларусь таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таковых при их ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе с такой территории превышает сумму, эквивалентную $10 тыс., сообщили в Государственном таможенном комитете.

При этом необходимо учитывать все перемещаемые наличные денежные средства, включая различные валюты, монеты, купюры и т. д. Для декларирования необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска.

Важно: при перемещении суммы, превышающей $100 тыс. в эквиваленте, пассажирская декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

