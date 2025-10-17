закрыть
У Путина заканчиваются солдаты в Украине

2
  • 17.10.2025, 11:21
  • 2,456
У Путина заканчиваются солдаты в Украине

Растущие потери вынуждают Кремль искать наемников.

По мере того как полномасштабное вторжение России в Украину приближается к четырехлетней отметке, Москва сталкивается с острой нехваткой живой силы. На фоне падения числа добровольцев Кремль все активнее привлекает иностранцев к участию в войне, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По данным СМИ, Россия все чаще использует граждан других стран. В начале октября украинские военные захватили 22-летнего гражданина Индии, который заявил, что его принудили подписать контракт с российской армией после ареста в России. Десятки тысяч иностранцев из стран Ближнего Востока, Африки и Азии были завербованы через соцсети под обещания высоких зарплат и гражданства.

В сентябре в Кении власти освободили более двадцати мужчин, которых мошенники пытались переправить в Россию под видом трудоустройства — на деле их собирались отправить воевать в Украине. Наибольший контингент иностранцев, по данным США, составляют кубинцы: до 5 000 человек, а украинские источники называют цифру до 20 000.

Кремль уже признает участие иностранцев. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «ничего странного нет» в желании кубинцев «помочь России». В апреле 2025 года Путин официально подтвердил присутствие северокорейских солдат.

По оценкам британского Минобороны, с начала вторжения потери России превысили миллион человек убитыми и ранеными. Нехватка добровольцев вынуждает Кремль искать новые источники пополнения армии — в тюрьмах и за рубежом.

Использование иностранных наемников позволяет Москве сократить расходы и снизить внутреннее недовольство из-за потерь. Однако растущая зависимость от иностранцев свидетельствует о кризисе российской военной системы и об истощении ее человеческих ресурсов.

