Белорусы находят огромные съедобные грибы 2 17.10.2025, 11:21

4,272

Срезать их нельзя.

На прошлой неделе внимание всех любителей тихой охоты захватил огромный 10-килограммовый гриб, найденный в поле вблизи Бобруйска.

Такие же гиганты были замечены читателем Onlíner в Брестской области. Грибы относятся к семейству шампиньоновых, они съедобны, но есть нюанс, о котором важно помнить.

Правильно этот вид называется кальвация гигантская (Calvatia gigantea). Грибы и правда могут вырастать гигантских размеров: максимальный вес может достигать 25 кг.

— Гриб съедобен, пока мякоть внутри белая. Если хоть немного начала зеленеть, даже легким оттенком, то уже все, есть нельзя, — рассказала ученый в области микологии Анна Антонович. — Но отмечу, что этот гриб является краснокнижным, имеет третью категорию охраны. За сбор краснокнижного вида может грозить штраф (от 20 до 30 базовых). Речь именно про сбор, просто фотографировать гриб, не собирая его, никем не запрещено.

