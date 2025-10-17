«А польский вы, случайно, не учите?» 3 17.10.2025, 11:49

В школах Гродно вычисляют тех, кто планирует учебу за границей.

Беларусские школьники, которые собираются поступать в польские вузы, стараются не рассказывать об этом в школах. Родители признаются: так спокойнее — меньше лишних вопросов. Но учителя все активнее интересуются планами выпускников. И стараются убедить выбрать беларусские университеты.

Hrodna.life пообщался с двумя семьями: одна готовится к поступлению, другая — уже отправила ребенка учиться в Польшу. Журналисты узнали, почему родители предпочитают не говорить о планах в школах и где сегодня в Гродно можно подготовиться к экзамену по польскому языку на уровень B1.

«Говорим, что идем в БГУИР — чтобы отстали»

Наталья (имя изменено) — мама одиннадцатиклассника из гродненской гимназии. Семья давно планирует переезд в Польшу, но хочет сделать это спокойно: оформить документы, выучить язык и найти жилье. Сын Натальи собирается поступать в польский университет. Но в школе об этом никто не знает.

— Классный руководитель спрашивает у детей, куда они собираются поступать. Сын учится в физико-математическом классе, и большинство ребят отвечают: «В БГУИР, на электронику». Просто чтобы отстали — говорить о поступлении за границу там никто не решается, — рассказывает Наталья.

Ищут тех, кто учит польский

Раньше в гимназии подобные опросы проводили в рамках профориентации — чтобы понять, где ребенок продолжит обучение после девятого класса. Но теперь в школе стараются узнать и другое: кто собирается уехать учиться в Польшу.

— Могут так между делом спросить: «А польский язык вы, случайно, не учите?»

Вместе с такими собеседованиями в школах усилилась и идеологическая работа.

— Недавно к 10−11-м классам приходили представители МВД. Провели информационный урок про 2020 год и «вражеские государства».

Женщина уверена: подобные уроки проводят специально, чтобы у старшеклассников не было желания уезжать за границу.

«О поступлении рассказали только на вокзале»

Вера (имя изменено) — мама выпускницы, которая в этом году поступила в польский университет. Весь год ее дочь занималась польским с репетитором. В школе об этом не знали.

— Нас начали спрашивать еще на первом родительском собрании в сентябре, куда будут поступать дети. Мы никому не рассказывали и старались избегать этих разговоров. Но завуч был очень настойчив — все хотел узнать о планах. Даже говорил, что, если нужно, можно выбить целевое где-то или характеристику от школы написать. Ему было важно, чтобы как можно больше детей поступили в беларусские вузы.

Когда в Беларуси началась вступительная кампания, классный руководитель снова спросила, куда будет поступать дочь Веры.

— Мы отвечали, что еще думаем. Когда кампания закончилась, в том числе и на внебюджетные места, сказали, что не поступили и будем пробовать в следующем году.

По словам Веры, до последнего они не говорили о поступлении в Польшу — боялись, что у дочери могут быть проблемы на границе или у классного руководителя в школе.

— Боялись осуждений и обвинений. Дочка рассказала одноклассникам только тогда, когда уже была на вокзале. Потом написала и классной. Та, кстати, порадовалась за нее.

