«А польский вы, случайно, не учите?»3
- 17.10.2025, 11:49
В школах Гродно вычисляют тех, кто планирует учебу за границей.
Беларусские школьники, которые собираются поступать в польские вузы, стараются не рассказывать об этом в школах. Родители признаются: так спокойнее — меньше лишних вопросов. Но учителя все активнее интересуются планами выпускников. И стараются убедить выбрать беларусские университеты.
Hrodna.life пообщался с двумя семьями: одна готовится к поступлению, другая — уже отправила ребенка учиться в Польшу. Журналисты узнали, почему родители предпочитают не говорить о планах в школах и где сегодня в Гродно можно подготовиться к экзамену по польскому языку на уровень B1.
«Говорим, что идем в БГУИР — чтобы отстали»
Наталья (имя изменено) — мама одиннадцатиклассника из гродненской гимназии. Семья давно планирует переезд в Польшу, но хочет сделать это спокойно: оформить документы, выучить язык и найти жилье. Сын Натальи собирается поступать в польский университет. Но в школе об этом никто не знает.
— Классный руководитель спрашивает у детей, куда они собираются поступать. Сын учится в физико-математическом классе, и большинство ребят отвечают: «В БГУИР, на электронику». Просто чтобы отстали — говорить о поступлении за границу там никто не решается, — рассказывает Наталья.
Ищут тех, кто учит польский
Раньше в гимназии подобные опросы проводили в рамках профориентации — чтобы понять, где ребенок продолжит обучение после девятого класса. Но теперь в школе стараются узнать и другое: кто собирается уехать учиться в Польшу.
— Могут так между делом спросить: «А польский язык вы, случайно, не учите?»
Вместе с такими собеседованиями в школах усилилась и идеологическая работа.
— Недавно к 10−11-м классам приходили представители МВД. Провели информационный урок про 2020 год и «вражеские государства».
Женщина уверена: подобные уроки проводят специально, чтобы у старшеклассников не было желания уезжать за границу.
«О поступлении рассказали только на вокзале»
Вера (имя изменено) — мама выпускницы, которая в этом году поступила в польский университет. Весь год ее дочь занималась польским с репетитором. В школе об этом не знали.
— Нас начали спрашивать еще на первом родительском собрании в сентябре, куда будут поступать дети. Мы никому не рассказывали и старались избегать этих разговоров. Но завуч был очень настойчив — все хотел узнать о планах. Даже говорил, что, если нужно, можно выбить целевое где-то или характеристику от школы написать. Ему было важно, чтобы как можно больше детей поступили в беларусские вузы.
Когда в Беларуси началась вступительная кампания, классный руководитель снова спросила, куда будет поступать дочь Веры.
— Мы отвечали, что еще думаем. Когда кампания закончилась, в том числе и на внебюджетные места, сказали, что не поступили и будем пробовать в следующем году.
По словам Веры, до последнего они не говорили о поступлении в Польшу — боялись, что у дочери могут быть проблемы на границе или у классного руководителя в школе.
— Боялись осуждений и обвинений. Дочка рассказала одноклассникам только тогда, когда уже была на вокзале. Потом написала и классной. Та, кстати, порадовалась за нее.