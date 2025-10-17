закрыть
17 октября 2025, пятница, 12:57
В Молдове назначили первое заседание нового парламента

  • 17.10.2025, 12:28
В Молдове назначили первое заседание нового парламента

Несмотря на протесты пророссийских агентов.

В Молдове определили дату начала работы нового парламента, избранного на выборах 28 сентября.

Об этом сообщает Newsmaker.

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о назначении первого заседания парламента нового созыва на следующую среду, 22 октября.

Открытие заседания запланировано на 10:00. На нем должны избрать руководство и руководящие органы парламента, а также начать процедуры для назначения нового правительства.

Накануне, 16 октября, Конституционный суд Молдовы утвердил результат выборов, несмотря на протесты пророссийского «Патриотического блока».

В парламенте будет шесть политических партий и блоков – партия власти «Действие и солидарность» с 55 мандатами, «Патриотический блок» с 26 местами, «Альтернатива» с 8 мандатами, «Наша Партия» и «Демократия дома», у которых по 6 мандатов.

Ранее на этой неделе в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на пост премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Молдавские журналисты нашли признаки его сотрудничества в прошлом с подсанкционным юристом из Кипра. Мунтяну после этого выступил с объяснениями.

