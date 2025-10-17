закрыть
17 октября 2025, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Биткоин обвалился до 105 тысяч долларов

1
  • 17.10.2025, 12:48
Биткоин обвалился до 105 тысяч долларов

Что это значит для рынка криптовалют?

Биткойн резко упал до 105 000 долларов на фоне усиления распродаж на рынке. Восстановление после падения было медленным, а цена приблизилась к ключевой зоне.

Об этом сообщает Binance.

По состоянию на полдень сегодняшнего дня курс биткойна равен 104,980.37 долларов за единицу. В течение сегодняшнего утра видно, что курс стабильно двигался вниз.

Согласно рыночным данным, ведущая криптовалюта упала более чем на 5% за последние 24 часа и почти на 14% за прошедшую неделю.

Ее текущая рыночная капитализация упала примерно до 2,09 триллиона долларов, а 24-часовой объем торгов превышает 102 миллиарда долларов.

Что стало причиной

Внезапное падение произошло после того, как биткойн в начале этой недели ненадолго вернул себе уровень выше 110 000 долларов, что вызвало надежды на возобновление бычьего импульса.

Однако усиленное давление продавцов резко снизило цены в течение ночи. Откат происходит после нескольких волатильных сессий в октябре, во время которых биткойн не смог удержать ключевые уровни поддержки, несмотря на кратковременное восстановление.

Аналитики отмечают, что общие настроения на рынке ослабли на фоне опасений относительно ликвидности и глобальной макроэкономической неопределенности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников