ВСУ освободили Алексеевку и Степное 17.10.2025, 13:06

Украинские силы продвинулись на Новопавловском направлении.

Украинские силы обороны имеют значительный успех на Новопавловском направлении. Благодаря слаженным и решительным действиям 214-го Отдельного штурмового батальона (ОШБ) и 5-й Отдельной штурмовой бригады (ОШБР) были полностью зачищены населенные пункты Алексеевка и Степное.

Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Колоссальные потери противника

В результате операции враг понес катастрофические потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике (ВВТ). Данные, озвученные Валентином Манько, свидетельствуют о высокой эффективности действий украинских штурмовых подразделений.

Потери противника в н.п. Алексеевка

Безвозвратные (погибшие) - 32 человека;

Санитарные (раненые) - 7 человек;

Плен - 3 человека;

Повреждено 2 единицы автомобильной техники (АО);

Уничтожено 1 единица автомобильной техники (АО).

Потери противника в н.п. Степное и лесополосе между Степным и Алексеевкой

Безвозвратные (погибшие) - 85 человек;

Санитарные (раненые) - 24 человека;

Повреждено 6 единиц автомобильной техники (АО);

Уничтожено 5 единиц автомобильной техники (АО).

Общие безвозвратные потери врага составили 117 военнослужащих.

Опровержение российской пропаганды

Валентин Манько также отметил, что информация российской пропаганды о якобы «взятии» Алексеевки не соответствует действительности.

«Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных», - подчеркнул начальник управления Штурмовых подразделений.

Операция показала не только успешное возвращение территорий под украинский контроль, но и высокий профессионализм и боевой дух штурмовых подразделений ВСУ.

