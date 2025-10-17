Фанаты Тейлор Свифт устремились в немецкий музей из-за картины «Офелия» 2 17.10.2025, 13:10

1,616

После выхода нового клипа поп-звезды число посетителей резко выросло.

После выхода нового клипа поп-звезды Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» сотни поклонников певицы заполонили музей в немецком городе Висбаден. Причиной ажиотажа стала картина, которая, по мнению зрителей, вдохновила певицу на создание визуального образа в видео, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

В ролике Свифт появляется в белом платье, лежащей в воде — сцена почти полностью повторяет знаменитую картину немецкого художника Фридриха Хайзера, изображающую Офелию, героиню шекспировского Гамлета. Полотно, созданное около 1900 года, хранится в Гессенском музее в Висбадене.

По данным музея, число посетителей резко выросло, приехали фанаты не только из разных городов Германии, включая Гамбург, но и семьи американских военнослужащих с базы в Висбадене.

Директор музея Андреас Хеннинг отметил сходство между клипом Свифт и картиной Хайзера: «Мы удивлены и рады, что Тейлор Свифт вдохновилась нашим произведением. Это прекрасная возможность привлечь новых посетителей, которые раньше о нас не знали».

По словам Хеннинга, музей пытался связаться с певицей, но пока безуспешно. Он выразил надежду однажды показать Свифт оригинал картины, ставшей новым культурным символом для поклонников по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com