Ракеты «Томагавк» в центре дипломатии Трампа в отношении России 17.10.2025, 13:15

1,296

Обсуждение поставок крылатых ракет Украине подтолкнуло Путина к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждения возможной передачи Украине американских крылатых ракет «Томагавк» побудили Путина согласиться на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. О встрече, которая должна состояться в ближайшие две недели, Трамп объявил в четверг на платформе Truth Social, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).

Зеленский прибыл в Вашингтон накануне своей третьей встречи с Трампом. По словам украинского лидера, Москва «спешит возобновить диалог, едва услышав о Томагавках».

Ранее Трамп допустил возможность передачи этих ракет Украине, отметив, что они могут существенно усилить оборону страны. Однако президент подчеркнул, что США «нельзя истощать собственные запасы», поэтому решение пока не принято.

Ракеты «Томагавк», дальность которых достигает 2 400 км, считаются одними из самых мощных неядерных вооружений США. Эксперты отмечают, что их поставка Киеву могла бы значительно осложнить действия России у границ Украины. Однако США располагают ограниченным количеством пусковых установок для этих ракет, что делает поставки проблематичными.

Тем временем Вашингтон и европейские союзники развивают механизм, позволяющий странам Европы закупать американское оружие для Украины без прямого расходования средств США. Министр обороны Пит Хегсет заявил на встрече НАТО, что США и их союзники готовы «навязать России цену за продолжение агрессии».

Переговоры Трампа и Зеленского, запланированные на пятницу, станут ключевыми для решения вопроса о возможных поставках «Томагавк» и других систем, включая «Патриот», на украинский фронт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com