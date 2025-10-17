закрыть
17 октября 2025, пятница, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруску задержали при возвращении из Польши

2
  • 17.10.2025, 13:17
  • 4,956
Белоруску задержали при возвращении из Польши

Об этом стало известно правозащитникам.

При возвращении из Польши была задержана белоруска, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, 16 октября женщину сняли с рейсового автобуса на границе с Беларусью.

Также продолжаются массовые допросы украинцев.

«Каждый день в белорусских пунктах пропуска продолжаются проверки телефонов, допросы и задержания. Всех задержанных до суда помещают в ИВС в ближайшем к таможне городе, после чего назначают либо штраф и отпускают, либо дают «сутки». Известно, что некоторых задерживают по уголовным делам.

Некоторые белорусы после задержания на границе и суток в ИВС умирают», — напоминает правозащитный центр.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников