Белоруску задержали при возвращении из Польши 2 17.10.2025, 13:17

Об этом стало известно правозащитникам.

При возвращении из Польши была задержана белоруска, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, 16 октября женщину сняли с рейсового автобуса на границе с Беларусью.

Также продолжаются массовые допросы украинцев.

«Каждый день в белорусских пунктах пропуска продолжаются проверки телефонов, допросы и задержания. Всех задержанных до суда помещают в ИВС в ближайшем к таможне городе, после чего назначают либо штраф и отпускают, либо дают «сутки». Известно, что некоторых задерживают по уголовным делам.

Некоторые белорусы после задержания на границе и суток в ИВС умирают», — напоминает правозащитный центр.

