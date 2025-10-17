Белоруску задержали при возвращении из Польши

Белоруску задержали при возвращении из Польши2
17.10.2025
Об этом стало известно правозащитникам.
При возвращении из Польши была задержана белоруска, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По данным правозащитников, 16 октября женщину сняли с рейсового автобуса на границе с Беларусью.
Также продолжаются массовые допросы украинцев.
«Каждый день в белорусских пунктах пропуска продолжаются проверки телефонов, допросы и задержания. Всех задержанных до суда помещают в ИВС в ближайшем к таможне городе, после чего назначают либо штраф и отпускают, либо дают «сутки». Известно, что некоторых задерживают по уголовным делам.
Некоторые белорусы после задержания на границе и суток в ИВС умирают», — напоминает правозащитный центр.