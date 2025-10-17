Южная Корея разворачивает секретную ракету против КНДР 4 17.10.2025, 13:27

Она способна уничтожать подземные бункеры.

Южная Корея начнет развертывать секретную ракету Hyunmoo-5 уже в конце этого года, пытаясь достичь баланса сил в противостоянии с КНДР.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек, сообщает Yonhap.

«Поскольку Южная Корея является членом Договора о нераспространении ядерного оружия, и не может обладать ядерным оружием, я твердо убежден, что мы должны иметь значительное количество монструозных ракет Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса террора», - сказал Ан.

По его словам, массовое производство ракет уже началось, и принимаются меры для значительного увеличения наращивания их выпуска.

Ракета класса «земля-земля», которую из-за своих размеров назвали «монстром», известна тем, что она способна нести боеголовку весом около восьми тонн и уничтожать подземные бункеры. Военные впервые раскрыли информацию о Hyunmoo-5 во время церемонии по случаю Дня вооруженных сил в прошлом году.

Ан также призвал к существенному наращиванию ударного арсенала военных на разных уровнях, начиная от артиллерийских боеприпасов до того, что он назвал модернизированной версией Hyunmoo-5 с большей дальностью поражения целей и мощной боеголовкой.

Замечания министра обороны прозвучали на фоне того, как Северная Корея усиливает разработку вооружений, вероятно, благодаря технологической помощи России.

Ан также сказал, что Северная Корея может попытаться запустить новую МБР в этом году, ссылаясь на движения, обнаруженные вблизи стартовой площадки ракет. Последнее испытание МБР Северной Кореей состоялось в октябре прошлого года.

Возвращение командования армией

Министр обороны также выразил уверенность в стремлении правительства Ли Чжэ Меня передать оперативное управление войсками в военное время на основе условий из Вашингтона в Сеул в течение пятилетнего срока Ли.

Южная Корея передала оперативное управление своими силами командованию ООН под руководством США во время Корейской войны 1950-53 годов. Впоследствии оно было передано командованию объединенных сил союзников.

Хотя оперативный контроль в военное время оставался в руках США, Южная Корея вернула себе командование армией в мирное время в 1994 году.

