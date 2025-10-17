«Давайте посмотрим на судьбу друзей Лукашенко» 1 17.10.2025, 13:33

Диктатор боится, что «Томагавки» ударят по центрам принятия решений.

Лукашенко недавно заявил, что «готов к большой сделке с США». Почему вдруг диктатор заговорил о переговорах?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Давайте посмотрим на судьбу друзей Лукашенко. Даже не буду вспоминать Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, диктаторов, которые были свергнуты и казнены. Союзниками Лукашенко многие годы были Иран, «Хезболла», ХАМАС, Башар Асад со своей террористической армией, а также Россия, которая так и не победила в войне. Иран и его прокси потерпели сокрушительное поражение в результате ударов Израиля и США

Поэтому Лукашенко боится, что эти «Томагавки» действительно будут переданы ВСУ, а российские войска находятся на территории Беларуси. Где гарантия, что удары не будут нанесены по военным объектам и центрам принятия решений — то есть по его резиденциям?

Также снова возникла угроза торговой войны между США и Китаем, против Пекина могут быть введены торговые санкции. О какой «большой сделке» может идти речь? Это сделка между клопом и слоном. Поэтому клоп Лукашенко (или, кому привычней, таракан) заявляет о готовности к «большой сделке», надеясь сохранить свою власть и жизнь. Он рассчитывает, что, если будет демонстрировать лояльность и говорить комплименты в адрес американского президента, то избежит участи своих друзей-диктаторов.

Мы помним, как перед падением режима Асада начали звучать разговоры, что он «становится рукопожатным», что с ним готовы встречаться европейцы и даже американцы в рамках realpolitik. Это было отвлечение внимания — спустя короткое время режим Асада рухнул буквально за две недели.

Лукашенко думает: «Если я хвалю Трампа, то меня не будут слишком сильно бить». Вот в этом и есть его «большая сделка». Конечно, он рассчитывает получить какие-то экономические выгоды. Лукашенко понял, что удерживать политзаключенных — слишком дорогое удовольствие. Поэтому он будет их освобождать, что-то выпрашивая для себя.

