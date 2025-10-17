В деле Фарион в Украине неожиданно появился тайный свидетель 1 17.10.2025, 13:39

4,054

Вячеслав Зинченко

Фото: Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Он видел убийцу без маски.

Во Львове 15 октября в Шевченковском районном суде состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Суд согласился на ходатайство прокурора, который просил допросить тайного свидетеля через видеоконференцию. Его показания планируют заслушать 21 октября. Об этом сообщила журналистка «Суспільного».

Суд начал работу в 11:25. Подозреваемого Вячеслава Зинченко доставили в зал заранее. На заседании также присутствовали его адвокаты - Игорь Сулима и Владимир Вороняк, прокурор Дмитрий Петлеваный, а также дочь погибшей - София Особа.

Прокурор подал официальную просьбу допросить свидетеля дистанционно, в режиме видеоконференции. Зато адвокат Вороняк предоставил письменное возражение. После совещания судей коллегия приняла решение частично удовлетворить ходатайство.

«Допросить свидетеля в судебном заседании в помещении Лычаковского района города Львова в режиме видеоконференции в условиях, исключающих идентификацию свидетеля», - объявил судья.

Следующее слушание запланировано на вторник, 21 октября, в 14:00. По словам Софии Особы, именно тогда допросят тайного свидетеля, который якобы видел убийцу без маскировки.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора и тайный свидетель будет допрошен. Я хочу заранее поблагодарить тайного свидетеля, который проявил свое достоинство как мужчина и не побоялся, потому что «санитар общества», наверное, немного трясет коленками, что увидит его вживую, тайного свидетеля, который расскажет все, как он его видел в лесополосе», - прокомментировала дочь Ирины Фарион София Особа.

На предыдущем заседании, которое состоялось 8 октября, суд заслушал нескольких свидетелей - соседок профессора и мужчины, которые слышали выстрел и видели, как неизвестный в панаме и очках убегает с места преступления.

