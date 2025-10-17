На Марсе появляются свежевырытые каналы 3 17.10.2025, 14:01

2,532

Они напоминают сюжет из «Дюны».

Планетологи давно пытаются объяснить извилистые траншеи, которые можно наблюдать на поверхности дюн Красной планеты. Каналы выглядят свежевырытыми, с приподнятыми краями и извилистыми тропами.

Но известно, что современный Марс слишком холодный и сухой, чтобы там могла находиться проточная вода или же гигантские черви, пишет Space.com.

В своей новой работе ученые предположили, что эти овраги могут появляться из-за пластов сухого льда, которые появляются на планете во время марсианской зимы. В преддверии весны и с ростом температуры песок нагревается, и глыбы льда откалываются, они скользят сквозь песок, говорится в заявлении Утрехтского университета.

Ученые проверили свою теорию в камере для моделирования условий Марса. Они разместили блоки из углекислого газа (CO2) на небольших песчаных дюнах в условиях низкого давления и низких температур, имитирующих условия Красной планеты.

По мере нагревания лед начал переходить из твердого состояния в газообразное. Из-за газа давление под глыбой льда росло, пока он не начинал взрываться поднимая и толкая лед вниз по склону. Скользя, блок прорыл узкую траншею и раздвинул песок в небольшие насыпи, образуя миниатюрные копии оврагов, которые можно увидеть на Марсе с орбиты.

«Мне казалось, что я наблюдаю за песчаными червями в фильме «Дюна». В нашем моделировании я видел, как это высокое давление газа разносит песок вокруг блока во всех направлениях», — заявил ведущий автор исследования Лоннеке Рулофс.

Исследование помогает исключить другие возможные источники этих оврагов, такие как жидкая вода, которые могли бы повлиять на потенциальную обитаемость Марса. Вместо этого, процесс образования сухого льда предлагает чисто физическое объяснение, не требующее участия воды, — доказательство того, что Марс и сегодня может меняться, даже без рек и осадков. Изучение формирования структур на других планетах также открывает новые возможности для понимания ландшафта Земли, позволяя взглянуть на глубинные процессы под другим углом, заявили исследователи.

«Мы пробовали разные варианты, моделируя склон дюны с разной крутизной. Мы сбросили кусок CO2-льда с вершины склона и наблюдали за происходящим. Найдя нужный склон, мы наконец увидели результаты. Кусок CO2-льда начал вгрызаться в склон и двигаться вниз, словно крот, роющий землю, или песчаные черви из фильма «Дюна». Выглядело это очень странно», — заявила Симона Висшерс, соавтор исследования и магистрант Утрехтского университета.

