Белорус купил «в рассрочку» телефон за $500, оказалось - в кредит, и все законно 2 17.10.2025, 14:15

2,114

Рыночная цена гаджета - $118.

Мошенники, использующие юридические лазейки, подмену понятий и мелкий шрифт, остаются одной из самых опасных категорий для покупателей. Любая коммуникация с ними — по телефону или в интернете — значительно повышает риск финансовых потерь, предупредили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Примером такого случая стал клиент, который приобрел телефон «в рассрочку» за 1700 рублей, хотя официальная цена устройства составляет 400 рублей. Как выяснилось, на самом деле оформлялся банковский кредит, о котором покупатель не был осведомлен. Сайт продавца не предоставлял полной информации о товаре, а продажа происходила исключительно по телефону. В итоге цена устройства оказалась почти в четыре раза выше рыночной.

«Я расцениваю это все как мошенничество. На сайте указано, что телефоны продают в рассрочку. Это иллюзия, обман», — пожаловался мужчина.

В налоговой отметили, что методы мошенников рассчитаны на скорость и психологическое давление, не оставляя человеку времени для взвешенных решений. В этом случае клиент лично и добровольно подписал все документы, и формально отношения квалифицируются как гражданско-правовые.

Покупателям рекомендуют тщательно проверять репутацию продавца перед оформлением заказа и подписанием документов. А магазин, где белорус купил телефон втридорога, пообещали проверить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com