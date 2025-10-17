закрыть
«Остановил меня и стал бить по стеклу»

3
  • 17.10.2025, 14:25
  • 2,292
«Остановил меня и стал бить по стеклу»

В Гродно резкие маневры «учителей» попали на видео.

Сразу оба читателя «АвтоГродно» оказались в аварийных ситуациях из-за водителей, которые решились на резкие маневры. Участники ситуаций попросили показать эти записи остальным водителям Гродно, а дополнительно планируют обращаться в ГАИ.

Достаточно серьезный случай произошел сегодня утром на проспекте Лебедева. Водитель Geely подрезал белоруску и заставил ее остановиться в левой полосе проспекта. Вот что рассказала девушка.

– По дороге на работу мне попался вот такой агрессивный человек. Он заставил остановиться. За кадром мужчина пытался открыть мою дверь, бил кулаком по стеклу, оскорблял, а в конце ударил по колесу. Удары и попытки открыть дверь можно заметить по дрожащему видео, – говорит девушка.

– Как вы думаете, с чем могло быть связано поведение водителя?

– Незадолго до конфликта я двигалась в центральной полосе и перестраивалась в левую крайнюю. В этой полосе ехал мужчина на Geely. Возможно, при моем перестроении на его полосу, он посчитал мой маневр неверным и так отреагировал.

Второй случай произошел 3 октября на Восточном мосту.

– Водитель легкого автомобиля внезапно подрезал меня при перестроении из правой полосы в левую, а затем стремительно уехал вперед. Вскоре он подрезал таким же образом еще двух человек. Не знаю, была ли это попытка «научить» и «наказать» за то, что мы двигались в левой полосе? О таких случаях уже рассказывали. Но мне кажется, что это либо пьяный водитель, либо просто агрессивный. Признаюсь, что сначала хотел его догнать, но скорость у водителя превышала допустимую более чем в два раза. Поэтому хочу передать это видео в ГАИ, а заодно показать другим жителям Гродно. Призываю не давать волю эмоциям на дороге, – говорит автор.

– С какой скоростью вы двигались?

– 88 км/ч. Точно помню, потому что ехал с включенным «круиз-контролем».

