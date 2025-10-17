Беларусь находится под влиянием циклона 17.10.2025, 14:47

Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 18-20 октября.

18 октября погоду в Беларуси будет определять циклон с центром над территорией нашей страны. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, днем местами по стране ожидаются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по северу страны 0..+2°С; максимальная днем +4..+10°С, в юго-восточных районах +11..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Белгидромет.

19 октября сохранится влияние циклона, центр которого переместится на Брянскую область России. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки, местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах по юго-востоку слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, по юго-востоку Беларуси до +7°С, максимальная днем +3..+9°С.

20 октября республика в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, лишь по юго-востоку страны погодные условия будет определять фронтальный раздел. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, местами по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-западу и западу до +6°С по юго-востоку республики, максимальная днем +3..+9°С.

