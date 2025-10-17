В Бухаресте прогремел мощный взрыв в многоэтажке
- 17.10.2025, 14:55
Три человека погибли, много раненых.
Утром 17 октября в Бухаресте (Румыния) произошел мощный взрыв в жилом многоэтажном доме. В результате инцидента три человека погибли, еще более 10 человек получили ранения.
Об этом сообщает news.ro. Сейчас спасатели обеспечивают эвакуацию жителей из пораженного здания и проводят поисковые работы
Вероятно, причиной трагедии стала утечка газа
По информации Инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и руководителя DSU Раеда Арафата, в результате инцидента погибли три человека, еще тринадцать с травмами и ожогами были госпитализированы.
Сообщается, что взрыв повредил два этажа восьмиэтажного дома, наибольшим разрушениям подверглись квартиры на верхних этажах. Поврежден также фасад соседнего дома и здание гимназии, из которой эвакуировали учеников и педагогов.
Свидетели происшествия отметили, что вокруг ощущался резкий запах газа.
Для ликвидации последствий взрыва было привлечено 10 пожарных машин, 2 автолестницы, 2 эвакуационных автомобиля, 3 машины скорой помощи SMURD, мобильное отделение интенсивной терапии и передвижной командный пункт.
Сейчас никому не разрешается приближаться к кварталу.
Напомним, ранее в Амстердаме (Нидерланды) в одном из жилых комплексов произошел мощный пожар после взрыва. Жители многоэтажного дома буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Из-за чрезвычайного происшествия пострадало четыре человека – один получил несколько незначительных переломов, остальные отравились дымом.