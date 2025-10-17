FT: Путин разозлил Трампа на Аляске исторической «лекцией» о Рюрике и Ярославе Мудром 5 17.10.2025, 15:29

Президент США несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил выйти из зала.

Владимир Путин не упускает возможности прочитать длиннющую (псевдо)историческую лекцию о том, почему Украина в результате событий полу- и тысячелетней давности должна принадлежать России. Телеведущий Такер Карлсон жаловался, что интервью с ним в начале 2024 года превратилось в такую лекцию, а восьмиминутный рассказ о «нацистах» в Украине был, по словам Карлсона, «самой глупой и неубедительной аргументацией, которую только можно придумать». Ситуация повторилась на встрече с Дональдом Трампом на Аляске, рассказала Financial Times со ссылкой на многочисленных людей, знакомых с ходом тех переговоров. Свой исторический экскурс Путин сопроводил требованием капитуляции Украины, чем окончательно вывел Трампа из себя.

В Анкоридже для Путина расстелили красную дорожку, Трамп встретил его рукопожатием и широкой улыбкой, пригласил в президентский автомобиль. Но, когда двери за президентами закрылись, теплота в отношениях быстро улетучилась, по словам нескольких человек, осведомленных о ходе переговоров. Путин отверг предложение Трампа о смягчении санкций, признании Крыма российским и попытке Белого дома уговорить Киев на некоторые территориальные уступки в обмен на прекращение огня. Война закончится только в том случае, если Украина капитулирует и уступит ему весь Донбасс, включая еще не занятые Россией территории, заявил Путин.

Затем начался бессвязный исторический рассказ, в котором фигурировали средневековые князья, такие как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также предводитель казачества Богдан Хмельницкий, при участии которого Украина в XVII веке была присоединена к России. По словам собеседников FT, Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил выйти из зала. В итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации двух стран должны были обсудить экономическое сотрудничество.

«Трамп действительно думал, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным. Предложение, сделанное Путину, было очень хорошим, — сказал FT бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который недавно обсуждал с высокопоставленными американскими чиновниками вопрос мирного урегулирования в Украине. — Но Путин перегнул палку».

Безрезультатность саммита и освещение его в СМИ как «триумф Путина» привели Трампа в бешенство, рассказал Politico республиканец-инсайдер из внешнеполитического блока администрации. Представитель Белого дома в разговоре с FT назвал встречу на Аляске «продуктивной» и отверг мнение о том, что она прошла неудачно. Администрация рассматривает любую возможность лучше понять позицию России, как «полезную», сказал он.

Трамп решил встретиться с Путиным после того, как его спецпредставитель Стив Уиткофф после многочасовой беседы в Кремле дал понять, что позиция Путина по территориальном вопросу стала более гибкой, чем во время их предыдущих бесед. В Белом доме также стали подозревать, что Путин обеспокоен возможным отказом Индии покупать российскую нефть после того, как Трамп в начале августа пригрозил поднять для нее импортные пошлины с 25% до 50% (в итоге это произошло 27 августа).

Но в Анкоридже выяснилось, что территориальные «уступки», о которых говорил Уиткофф, сводились к согласию заморозить линию фронта в некоторых районах, которые российская армия не могла захватить. При этом Путин потребовала капитуляции Украины и сдачи всего Донбасса. Как и всегда, он заявил, что никакая договоренность невозможна без устранения того, что он называет «первопричинами» кризиса.

В их число Путин традиционно включает смену власти в Украине, прекращение поставок ей западного оружия, откат НАТО к границам 1991 года.

Человек, знакомый с содержанием переговоров в Анкоридже, сказал FT про Уиткоффа: «Он неправильно понял все, что Путин сказал ему о том, чему будет посвящен саммит».

За прошедшие два месяца Трамп заметно ужесточил риторику по отношению к Путину и российской агрессии, а также стал призывать европейских союзников вместе ввести пошлины против Индии и Китая, чтобы заставить их отказаться от российских энергоресурсов. Однако вечером в четверг, накануне встречи с Владимиром Зеленским, Трамп сообщил о намерении еще раз встретиться с Путиным, на этот раз в Будапеште, и провел с ним телефонный разговор.

