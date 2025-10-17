Ввоз авто: ГТК рассказал о новых правилах 17.10.2025, 15:20

Какими будут ставки?

В Государственном таможенном комитете разъяснили недавно принятые изменения в таможенном регулировании, касающиеся ввоза легковых автомобилей, сообщает БелТА.

Речь идет о решении Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года №81 «О внесении изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС, а также в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Коллегии ЕЭК в отношении отдельных видов транспортных средств».

В ГТК подчеркнули, что корректировки не повлекли изменения ставок таможенных платежей. Они носят исключительно технический характер и устанавливают более глубокий уровень детализации. Так, в номенклатуре выделены отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС для легковых автомобилей, оснащенных только электрическим двигателем, и легковых автомобилей, оснащенных как электрическим двигателем, так и двигателем внутреннего сгорания в составе силовой установки последовательного типа.

«Введение отдельных кодов для классификации таких автомобилей никак не скажется на ставках ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа. Их размер будет по-прежнему составлять 15% от таможенной стоимости. Величина ставок, установленных в отношении транспортных средств для личного пользования, также останется прежней», — пояснили в ГТК.

Изменения не коснутся и утилизационного сбора, так как в настоящее время в отношении транспортных средств, оснащенных только электродвигателями либо гибридными силовыми установками, уже установлены различные ставки.

Планируемый срок внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС — не ранее 1 января 2026 года.

