закрыть
17 октября 2025, пятница, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ввоз авто: ГТК рассказал о новых правилах

  • 17.10.2025, 15:20
Ввоз авто: ГТК рассказал о новых правилах

Какими будут ставки?

В Государственном таможенном комитете разъяснили недавно принятые изменения в таможенном регулировании, касающиеся ввоза легковых автомобилей, сообщает БелТА.

Речь идет о решении Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года №81 «О внесении изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС, а также в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Коллегии ЕЭК в отношении отдельных видов транспортных средств».

В ГТК подчеркнули, что корректировки не повлекли изменения ставок таможенных платежей. Они носят исключительно технический характер и устанавливают более глубокий уровень детализации. Так, в номенклатуре выделены отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС для легковых автомобилей, оснащенных только электрическим двигателем, и легковых автомобилей, оснащенных как электрическим двигателем, так и двигателем внутреннего сгорания в составе силовой установки последовательного типа.

«Введение отдельных кодов для классификации таких автомобилей никак не скажется на ставках ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа. Их размер будет по-прежнему составлять 15% от таможенной стоимости. Величина ставок, установленных в отношении транспортных средств для личного пользования, также останется прежней», — пояснили в ГТК.

Изменения не коснутся и утилизационного сбора, так как в настоящее время в отношении транспортных средств, оснащенных только электродвигателями либо гибридными силовыми установками, уже установлены различные ставки.

Планируемый срок внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС — не ранее 1 января 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников