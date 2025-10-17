В Беларуси хотят поднять подоходный налог до 40% 2 17.10.2025, 16:29

Лукашисты готовят новую шкалу подоходного налога.

В Беларуси рассматривают вариант, чтобы поднять подоходный налог до 40% для части населения. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс. «Зеркало» поясняет, какие новшества могут ввести.

С 2024 года в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год (в 2025-м ее поднял до 220 тысяч). Такие люди должны платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство».

Что теперь хотят изменить чиновники

В 2026 году в Беларуси может появиться трехступенчатая прогрессивная шкала подоходного налога, при которой ставка сборов растет вместе с размером дохода.

Но максимальные ставки затронут лишь небольшое количество налогоплательщиков. К такому выводу можно прийти из проекта Налогового кодекса на предстоящий год.

Теперь предлагается увеличить в 2026 году порог обложения доходов по ставке 25% с 220 000 до 350 000 рублей. При этом с суммы, превышающей 600 000 рублей, планируется взимать сбор по ставке 40%.

Напомним, глава МНС Дмитрий Кийко 16 октября сообщил, что третья ступень налогообложения может затронуть якобы около 1000 человек.

