В Германии считают, что Венгрия должна была бы арестовать Путина по ордеру МУС 17.10.2025, 16:46

Венгрия остается связанной своими обязательствами перед Международным уголовным судом.

По мнению немецкого правительства, во время возможной встречи правителя России Путина и лидера США Дональда Трампа Венгрия должна придерживаться статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает ntv со ссылкой на представителя МИД Германии, передает «Европейская правда».

Хотя правительство в Будапеште заявило о своем выходе из статута суда, это не вступит в силу до апреля следующего года, отметил представитель. Таким образом, Венгрия остается обязанной выполнить ордер на арест Путина, если российский президент въезжает в страну.

Существуют ли исключения в связи с возможными мирными переговорами между Трампом и Путиным, Венгрия должна выяснить в суде, добавил спикер. В статуте суда это четко не прописано.

В Венгрии ранее дали понять, что правитель РФ Владимир Путин может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС), когда приедет в Будапешт на саммит с американским президентом Дональдом Трампом.

Выход Венгрии из МУС вступит в силу через год после уведомления генерального секретаря ООН. Венгрия направила такое сообщение 2 июня 2025 года.

К тому времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МУС, включая выполнение ордеров на арест.

