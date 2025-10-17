Польские пограничники обнаружили тоннель под забором на границе с Беларусью 3 17.10.2025, 16:51

Подкоп начинался в Беларуси и заканчивался в 20 метрах по польскую сторону границы.

Неизвестные прокопали тоннель на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.

Об обнаруженной польскими пограничниками находке сообщил глава МВД Польши Марцин Кервиньский в соцсети Х.

По словам министра, подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.

- Офицеры Пограничной службы Подлясья обнаружили тоннель под забором на польско-белорусской границе. Подкоп начинался в Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах по польскую сторону границы. Благодаря современным электронным системам на ограждении польско-белорусская граница эффективно защищена! – заявил Кервиньский.

