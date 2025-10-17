закрыть
17 октября 2025, пятница
СМИ: Трамп начал хвалить Си Цзиньпина и согласился на встречу

4
  • 17.10.2025, 17:07
  • 1,280
Снова передумал?

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение китайским коллегой Си Цзиньпином и анонсировал встречу с ним через две недели в Южной Корее, хотя еще на прошлой неделе сомневался в ней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

- Я думаю, что с Китаем у нас все будет хорошо, но сделка должна быть справедливой. Она должна быть справедливой, - сказал американский лидер.

Только 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином «нет необходимости». Такое заявление он сделал из-за китайских писем другим странам об экспортном контроле.

Американский лидер тогда подчеркнул, что Китай «стал враждебным» и может вызвать блокирование рынков и создать трудности практически для каждой страны.

