СМИ: Трамп начал хвалить Си Цзиньпина и согласился на встречу 4 17.10.2025, 17:07

1,280

Снова передумал?

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение китайским коллегой Си Цзиньпином и анонсировал встречу с ним через две недели в Южной Корее, хотя еще на прошлой неделе сомневался в ней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

- Я думаю, что с Китаем у нас все будет хорошо, но сделка должна быть справедливой. Она должна быть справедливой, - сказал американский лидер.

Только 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином «нет необходимости». Такое заявление он сделал из-за китайских писем другим странам об экспортном контроле.

Американский лидер тогда подчеркнул, что Китай «стал враждебным» и может вызвать блокирование рынков и создать трудности практически для каждой страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com