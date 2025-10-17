Политзаключенному Александру Козлянко добавили 1,5 года лишения свободы
- 17.10.2025, 17:30
Якобы за злостное неповиновение требованиям администрации ИК-1.
Политзаключенному анархисту Александру Козлянко добавили 1,5 года лишения свободы к его 6-летнему сроку, сообщил телеграм-канал «АЧК-Беларусь».
«На днях Сашу осудили по ч. 2 ст. 411 УК якобы за злостное неповиновение требованиям администрации ИК-1. Решение суда — еще 1,5 года колонии к его 6-летнему сроку по делу о «международной преступной организации» анархистов», — сообщили в паблике анархического движения.
Александр Козлянко — брестский активист, член «Свободного профсоюза». Политзаключенного задержали 2 марта 2021 года и судили по ст. 342 УК («Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и ч. 2 ст. 285 УК («Создание преступной организации или участие в ней»). Его приговорили к 6 годам лишения свободы.
По данным правозащитного центра «Вясна», обвинение по ст. 342 было основано на эпизоде с блокированием дорог в Бресте еще в 2018 году: тогда анархисты перекрыли три полосы трассы М1, протестуя против строительства завода аккумуляторных батарей.
Политзаключенный в письмах рассказывал об избиениях и пытках после задержания.