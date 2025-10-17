закрыть
17 октября 2025, пятница
Финляндия готовит новый военный пакет для Украины на 52 миллиона евро

Решение по этому вопросу принял президент Александр Стубб.

Финляндия отправит Украине 30-й пакет военной помощи, решение по этому вопросу принял президент Александр Стубб по предложению правительства 17 октября.

Об этом сообщила пресс-служба финского Министерства обороны, пишет «Европейская правда».

Стоимость поставок в рамках этого пакета составит примерно 52 миллиона евро.

Пакет будет состоять в основном из новых заказов финских компаний.

- Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине – это требует настойчивости и твердости от всех союзников, – заявил министр обороны Антти Хякканен.

По оперативным причинам и для обеспечения доставки груза в место назначения Финляндия не публикует более подробную информацию о содержании помощи, способе доставки или графике

При принятии решения о помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских вооруженных сил, добавили в финском Минобороны.

