Финляндия готовит новый военный пакет для Украины на 52 миллиона евро
- 17.10.2025, 17:35
Решение по этому вопросу принял президент Александр Стубб.
Финляндия отправит Украине 30-й пакет военной помощи, решение по этому вопросу принял президент Александр Стубб по предложению правительства 17 октября.
Об этом сообщила пресс-служба финского Министерства обороны, пишет «Европейская правда».
Стоимость поставок в рамках этого пакета составит примерно 52 миллиона евро.
Пакет будет состоять в основном из новых заказов финских компаний.
- Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине – это требует настойчивости и твердости от всех союзников, – заявил министр обороны Антти Хякканен.
По оперативным причинам и для обеспечения доставки груза в место назначения Финляндия не публикует более подробную информацию о содержании помощи, способе доставки или графике
При принятии решения о помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских вооруженных сил, добавили в финском Минобороны.