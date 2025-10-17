закрыть
17 октября 2025, пятница, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

3
  • 17.10.2025, 18:02
  • 1,118
Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

Встреча должна состояться в Будапеште.

Белый дом надеется, что во встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказала корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии, Будапеште», — сказала журналистка.

По ее словам, она спрашивала Левитт об условиях, которые Путин поставил для встречи с Зеленским, и уточнила, говорил ли он что-то еще о своих требованиях. Возможно, во время разговора с Трампом 16 октября по телефону.

«Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме», — так ответила пресс-секретарь.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников