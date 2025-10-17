Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина3
Встреча должна состояться в Будапеште.
Белый дом надеется, что во встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказала корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии, Будапеште», — сказала журналистка.
По ее словам, она спрашивала Левитт об условиях, которые Путин поставил для встречи с Зеленским, и уточнила, говорил ли он что-то еще о своих требованиях. Возможно, во время разговора с Трампом 16 октября по телефону.
«Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме», — так ответила пресс-секретарь.