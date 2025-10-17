Суперзвезда «Барселоны» перестанет раздавать бесплатные автографы 17.10.2025, 18:24

Ламин Ямаль

Из-за рекламного контракта.

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вскоре может прекратить практику бесплатного раздачи автографов болельщикам из-за скорого подписания рекламного контракта с компанией, которая будет выпускать эксклюзивные товары с его подписью. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно условиям будущего соглашения, футболисту будет вменено в обязанность не раздавать автографы бесплатно, чтобы сохранить коммерческую ценность подписанной продукции. Отмечается, что сам каталонский клуб также планирует получить доступ к определенному количеству автографов своего игрока для продажи клубной атрибутики.

Ямаль, чья трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро, несколько раз положительно отличился в текущем сезоне — 2 гола и 3 голевые передачи в 5 матчах. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

