Трамп: Я не король

Президент США ответил на вопрос об акции протеста No Kings.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о связи шатдауна правительства с акцией протеста No Kings («Нет королям»), которая пройдет в эти выходные, заявил, что он «не король». Такое заявление американский лидер сделал в эфире Fox News.

«Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — ответил Трамп на вопрос журналистки о том, связана ли остановка работы правительства исключительно с предстоящей акцией протеста.

Также в интервью Трамп заявил, что введение шатдауна является «ошибкой демократов».

«Я думаю, они могли бы просто остаться в стороне навсегда, честно говоря. Сейчас мы сокращаем программы демократов, которые нам не нужны, потому что... они допустили одну ошибку. Они не осознавали, что это дает мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели», — сказал американский президент.

Согласно информации на сайте организаторов протеста No Kings, в субботу, 18 октября, миллионы людей выйдут на акции протеста в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всем Соединенным Штатам. В предыдущий раз аналогичная акция прошла в июне. Основной сигнал, которых хотят донести участники протеста, состоит в том, что «Трамп не король».

