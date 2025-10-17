Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 17.10.2025, 19:04

Криштиану Роналду

Обогнал Месси.

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста мира, возглавив ежегодный рейтинг журнала Forbes.

По данным издания, общий доход звезды саудовского «Аль-Наср» за год составил 280 миллионов долларов, из которых около 50 миллионов принесли рекламные контракты.

Вторую позицию в списке занял аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» с заработком 130 миллионов долларов, из которых около 70 миллионов пришлось на рекламные контракты с брендами. Столь значительный разрыв в доходах между первым и вторым местом рейтинга стал максимальным за всю историю составления подобных рейтингов.

Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий другой саудовский клуб «Аль-Иттихад», чьи доходы достигли 104 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли представители европейских клубов: Килиан Мбаппе (98 млн), Эрлинг Холанд (60 млн), Винисиус Жуниор (45 млн), Мохаммед Салах (42 млн), Джуд Беллингем (38 млн) и юный испанский талант Ламин Ямаль (18 млн), ставший самым молодым игроком в истории рейтинга Forbes.

