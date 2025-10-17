закрыть
17 октября 2025, пятница, 19:47
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

  • 17.10.2025, 19:04
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Криштиану Роналду

Обогнал Месси.

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста мира, возглавив ежегодный рейтинг журнала Forbes.

По данным издания, общий доход звезды саудовского «Аль-Наср» за год составил 280 миллионов долларов, из которых около 50 миллионов принесли рекламные контракты.

Вторую позицию в списке занял аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» с заработком 130 миллионов долларов, из которых около 70 миллионов пришлось на рекламные контракты с брендами. Столь значительный разрыв в доходах между первым и вторым местом рейтинга стал максимальным за всю историю составления подобных рейтингов.

Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий другой саудовский клуб «Аль-Иттихад», чьи доходы достигли 104 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли представители европейских клубов: Килиан Мбаппе (98 млн), Эрлинг Холанд (60 млн), Винисиус Жуниор (45 млн), Мохаммед Салах (42 млн), Джуд Беллингем (38 млн) и юный испанский талант Ламин Ямаль (18 млн), ставший самым молодым игроком в истории рейтинга Forbes.

