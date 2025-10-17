Reuters: Украина покажет Трампу, как может измениться война благодаря Tomahawk

Reuters: Украина покажет Трампу, как может измениться война благодаря Tomahawk2
- 17.10.2025, 19:19
Украинская делегация подготовила для президента США презентацию.
Украинская делегация подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию об использовании ракет Tomahawk в случае их предоставления.
Об этом сообщает корреспондент Reuters Грэм Слэттери в X.
По информации высокопоставленного источника агентства, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk, если их предоставят, а также как они будут влиять на ход войны.
Слэттери также отметил, что объявление о «Будапештском саммите» стало для него неожиданностью.