закрыть
17 октября 2025, пятница, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Украина покажет Трампу, как может измениться война благодаря Tomahawk

2
  • 17.10.2025, 19:19
Reuters: Украина покажет Трампу, как может измениться война благодаря Tomahawk

Украинская делегация подготовила для президента США презентацию.

Украинская делегация подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию об использовании ракет Tomahawk в случае их предоставления.

Об этом сообщает корреспондент Reuters Грэм Слэттери в X.

По информации высокопоставленного источника агентства, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk, если их предоставят, а также как они будут влиять на ход войны.

Слэттери также отметил, что объявление о «Будапештском саммите» стало для него неожиданностью.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников