Reuters: Украина покажет Трампу, как может измениться война благодаря Tomahawk 2 17.10.2025, 19:19

Украинская делегация подготовила для президента США презентацию.

Украинская делегация подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию об использовании ракет Tomahawk в случае их предоставления.

Об этом сообщает корреспондент Reuters Грэм Слэттери в X.

По информации высокопоставленного источника агентства, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk, если их предоставят, а также как они будут влиять на ход войны.

Слэттери также отметил, что объявление о «Будапештском саммите» стало для него неожиданностью.

