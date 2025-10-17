«Тычет свое удостоверение» 1 17.10.2025, 19:27

Мастер по маникюру рассказала, как к ней под видом клиентки пришла сотрудница налоговой.

Белоруска, которая оказывает услуги маникюра, рассказала в TikTok, что к ней записалась новая клиентка. Но когда она пришла на процедуру, оказалось, что это была проверка налоговой, передает «Зеркало» .

«Все было как обычно. Записывается ко мне девушка на маникюр через Instagram. Я ее жду — она приходит, садится. Я не успеваю ей все показать, рассказать, как она мне тычет свое удостоверение. Я говорю: „Да. Хорошо, ну, и что?“».

Сотрудница налоговой инспекции пришла с проверкой после запроса «конкурентов», рассказала автор ролика. «Они почему-то решили, что я работаю неофициально и что меня нужно проверить», — продолжила мастер по маникюру.

Все закончилось хорошо, и нарушений у нее не нашли: «Она просто проверила меня по УНП (учетный номер плательщика. — Прим. ред.), посмотрела, как часто бьются чеки, на этом мы разошлись».

В комментариях некоторые ее коллеги признались, что у них среди клиентов есть налоговые инспекторы. Другие настаивали: чтобы не было проблем, «нужно легально работать».

«Мой налоговый инспектор — моя же клиентка, которая ходит ко мне уже три года. Мы никогда не поднимали тему ее работы, узнала я совершенно случайно, когда в один из визитов она сказала: «У тебя через неделю ТО кассы заканчивается, сделай срочно, чтоб потом мне тебя вызывать не пришлось».

«А денежку она с собой взяла — 60 рублей — за ваше время?»

«Ко мне с налоговой три человека ходят. Все нормальные. Действительно по наводке могут прийти (у нас к соседке пришли). Я самозанятая и не боюсь, поэтому проще открыть и не бояться».

«Как-то странно было сразу озвучивать, что налоговая. У нас они не признаются. Сделали маникюр, заплатили и завтра жди «приглашение»».

«Это контрольная закупка услуги, на такое ходят именно по наводке, так как это сложная закупка, и да, инспекторы не хотят заниматься таким. На товар проще ходить и проще делать контрольные закупки».

«К вам даже ходить не надо, достаточно мониторинга, и без наводки проверят, если есть регулярные поступления от разных людей. Оформить самозанятость — 5 минут, налог смешной, не так высока цена за спокойный и крепкий сон. И да, я тот человек, который скорее найдет другого мастера, продавца, исполнителя, чем будет бегать в поисках, где снять наличку».

«Налоговики такие же простые люди, им ваши копейки по фигу. У меня было похлеще, ходили ко мне как-то несколько тетенек. Год-два ходили на педикюр. И все было тихо, пока мне не нужно было по поводу декларации к начальнику налоговой. И опа — «здрасьте, Светлана», и вторая по коридору идет: «Здравствуйте»».

«Я считаю, что это неправильно… Я, получается, клиента не получила, денег не заработала. Она прикинулась клиенткой и обманом пришла на проверку. Это уже нетактично, не понимаю, почему это законно. Сами бы взяли пробили по базе мои данные, и все».

